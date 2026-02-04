Майката на издирвания рейнджър от "Петрохан": Не знам къде е синът ми и дали е жив

"Не знам къде е синът ми. Давате ли сметка, че аз от 1 февруари не знам къде e? А сега искате подробности. Аз не знам дали е жив, или не".

Това заяви Стела Димитрова-Майсторова, майка на издирвания рейнджър и собственик на хижа "Петрохан" Ивайло Калушев.

В третия ден след тройното убийство на Петрохан все още не може да се каже какви са били мотивите и кой всъщност е убил тримата мъже. Погледите са насочени към Ивайло Калушев, който е изпратил съобщение до майка си, в което твърди, че „повече не може да издържа".

Пред NOVA жената заяви, че от неделя не знае къде се намира синът ѝ, който е старши инструктор по спелеология, алпинизъм и скално катерене, пещерно гмуркане, аварийно спасяване и оцеляване в екстремни условия. Мъжът е организирал и лагерите за деца там.

Според информация от разследващите, преди стрелбата да започне, е текла комуникация, свързана с неизвестно към този момент непълнолетно момиче.

„Не знам кое е това момиче, нека полицията да каже, нали има разследвания. Нека те си свършат работата, тогава ще говорим. Не знам къде е синът ми. Давате ли сметка, че аз от 1 февруари не знам къде? А сега искате подробности. Аз не знам дали е жив, или не", заяви Стела Димитрова-Майсторова.

От прокуратурата заявиха, че издирват мъжа.

„Издирва се, но няма връзка с него. Не изключваме, че той също може да не е сред живите. Знаете, мъжът е изпратил един SMS до майка си, с който създава впечатлението, че възнамерява да посегне на живота си", поясни и. ф. главен прокурор Борислав Сарафов.

По неофициална информация от разследването засега сред основните заподозрени е именно Ивайло Калушев. Според източници на NOVA - нито един от мъжете, открити до хижата, не е имал оръжие в ръката си, за да се заключи, че става въпрос за самоубийство.