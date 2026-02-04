ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Христо Бонев-Зума: Черно-бялата общност ме заля с любов през годините (Снимки, Видео)

Мая Вакрилова

[email protected]

1276
Христо Бонев-Зума на представянето на биографичната си книга. Снимка: Мая Вакрилова

Политици, футболисти и общественици присъстваха на представянето на биографичната му книга, сред тях целият отбор на "Локомотив" и президентът Георги Първанов (2002-2012)

Нямаше да бъде възможно да застана пред вас и да говоря, ако не беше черно-бялата общност, която ме заля с обич през годините. Чувствах се задължен, като отговор на тази любов, да играя във всеки мач и да я изразявам чрез своето присъствие на терена.

Това каза легендарният футболист на "Локомотив" Христо Бонев-Зума на представянето на биографичната си книга "Осмото тепе". Тя е написана от Дончо Донев.

Залата, в която се проведе събитието, беше препълнена, а щом Зума взе микрофона, всички се изправиха на крака и започнаха да пеят в негова чест. Да уважат футболиста, дойдоха президентът Георги Първанов (2002-2012), шефът на БФС Георги Иванов, председателят на Общинския съвет в Пловдив Атанас Узунов, бившият вътрешен министър Иван Демерджиев, Валентин Михов, Петър Зехтински, семейството му, целият отбор на "Локомотив" и екскметът на Пловдив Здравко Димитров, който му подари икона.

"Лично искам да благодаря на президента Георги Първанов, който ме удостои с орден „Стара планина". Това признание не е само лично - то е признание и за пътя, който извървяхме заедно", каза Зума. И сподели, че семейството му играе основна роля в изграждането му като човек и футболист. "Играл съм с три поколения футболисти. Това е богатство, което малцина получават - да бъдат част от историята толкова дълго време", заяви Христо Бонев.

Водещият на събитието Руси Чернев разказа за писмо от легендата на "черно-белите" до Димитър Бербатов и го даде като пример за уважение. В него пише: „Успя да подобриш моя рекорд. Няма по-голяма гордост от това да видя, че футболист на "Манчестър Юнайтед" подобрява рекорда ми".

На събитието бяха представени и предстоящите събития в чест на 100-годишнината на "Локомотив", която е тази година.

Здравко Димитров подари икона на Христо Бонев.
Здравко Димитров подари икона на Христо Бонев. Снимка: Мая Вакрилова
Христо Бонев се ръкостиска с Гонзо.
Христо Бонев се ръкостиска с Гонзо. Снимка: Мая Вакрилова
На представянето дойде и внукът на Зума.
На представянето дойде и внукът на Зума. Снимка: Мая Вакрилова
Президентът на БФС Георги Иванов, бившият кмет на Пловдив Здравко Димитров и бившият футболист Валентин Михов.
Президентът на БФС Георги Иванов, бившият кмет на Пловдив Здравко Димитров и бившият футболист Валентин Михов. Снимка: Мая Вакрилова
Сред присъстващите е и президентът Георги Първанов (2002-2012).
Сред присъстващите е и президентът Георги Първанов (2002-2012). Снимка: Мая Вакрилова
Гонзо седна между председателят на общинския съвет Атанас Узунов и бившия кмет Здравко Димитров.
Гонзо седна между председателят на общинския съвет Атанас Узунов и бившия кмет Здравко Димитров. Снимка: Мая Вакрилова
Доскорошният президентски съветник Пламен Узунов, бившият служебен министър Иван Демерджиев и напусналият прокурор Румен Попов.
Доскорошният президентски съветник Пламен Узунов, бившият служебен министър Иван Демерджиев и напусналият прокурор Румен Попов. Снимка: Мая Вакрилова

