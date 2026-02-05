Обявяват нов статут на Ченгене скеле - става недвижима културна ценност

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Това ще пази рибарското селище от презастрояване, къщите ще са най-много до два етажа

Министерството на културата е включило в дневния ред на предстоящото заседание на Специализирания експертен съвет за опазване на недвижимите културни ценности искането за обявяване на рибарското селище Ченгене скеле за единична етнографска и урбанистична недвижима културна ценност от местно значение.

За това е уверил зам.-министър доц. Тодор Чобанов в писмо до общинският съвет на Бургас.

Към момента Ченгене скеле не е обявено за паметник на културата. Промяната на статута му бе предложена през октомври от Националния институт за недвижимо културно наследство, който е придвижил цялата документация за одобрение от ресорния орган.

Интересът към Ченгене скеле не секва през годините.

Рибарското селище до Крайморие е на 15 км южно от Бургас

и е уникална смесица от бит и култура, съхранявайки дългогодишни традиции и архитектурни особености.

Селището е ситуирано около два канала, около които са накацали рибарски хижи и лодки. Според Министерството на културата признаването му като културна ценност ще осигури допълнителна защита и възможности за популяризирането му като част от местното наследство. Рибарското селище, наричано от местните жители Ченгенето, е на 15 км от Бургас.

Ако новият статут на Ченгене скеле бъде одобрен, това означава, че никой не може да строи на повече от два етажа, колкото са най-високите хижи в момента, обясниха експерти.

Целта е да се запази силуетът му в автентичен вид, за да привлича все повече туристи.

По документи единствената закрила към момента в територията е към фауната. От 1996 г. местността е включена в списъка със защитените местности, за да се опазят естествените местообитания на защитени и редки видове птици, включени в Червената книга на България и в списъка на застрашените видове в Европа.

Територията се простира на 160 хектара,

като обхваща едноименния залив и част от землищата на бургаския кв. "Крайморие" и на село Маринка.

Според орнитолози в района са установени 180 вида пернати, от тях 52 са силно застрашени, които гнездят в изобилие от тръстикова и папратова растителност.

Въпреки че данни за човешко присъствие в Ченгене скеле има още от османско време в средата на XVIII век, основното заселване на рибарското селище започва през 1972 г.

Това се случва след разширение на бургаското пристанище, което налага преместване на рибарските лодки на юг от града. В началото морските хора сами изграждат инфраструктурата с подръчни материали, по-късно се появяват и първите къщи, някои от които се обитават целогодишно в наши дни.

По данни от кметството около 150 души живеят на Ченгенето. Преди повече от 5 години местните власти изградиха в непосредствена близост до него нов пристан и етнографски комплекс, до които се стига и по море с корабче.