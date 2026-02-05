ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Тук е по-добре за отглеждане на деца от Румъния и Сърбия (Графика)

България е на 43-о място в класация от 89 държави като добри места за отглеждане на деца. СНИМКА: Pixabay

България е на 43-о място в класация от 89 държави като добри места за отглеждане на деца. Това сочат данните за 2024 г. на интернет портала U.S. News & World Report, който сравнява страните по ключови показатели като сигурност, образование, здравеопазване и социални политики.

Класацията е изготвена по данни от глобално проучване сред почти 17 хил. души и как те възприемат държавите спрямо осем конкретни показателя: загриженост за правата на човека, благоприятна среда за семействата, равенство между половете, щастие, равенство в доходите, сигурност и добре развити системи за обществено образование и обществено здравеопазване.

От държавите на Балканския полуостров, които попадат в класацията, само Гърция е по-добро място за отглеждане на деца - южната ни съседка се класира на 23-о място. Зад нас е Румъния (45-о), следвана плътно от Турция (46-о). Сърбия е чак на 58-о място, а непосредствено зад нея е Русия.

На челните позиции се нареждат Дания, Швеция, Норвегия и Финландия. Сред причините са стабилните социални системи, щедрите семейни помощи и силен фокус върху детското благосъстояние. Висок стандарт на живот и ниски нива на престъпност допълнително засилват позициите им.

