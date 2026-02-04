Йотова чака от парламента нов бюджет - който стане служебен премиер, да е готов да го внесе (Обзор)

Изборите ще са на 19 април,даде официално да се разбере президентът на втория кръг консултации

Бъдещият служебен кабинет да внесе в парламента редовен бюджет за 2026 г., а депутатите да го приемат. Това поиска президентът Илияна Йотова от партиите още преди да е посочила името на служебния премиер.

Тя постави въпроса пред парламентарните сили, с които прави консултации, преди да се спре на името на премиера. И ги попита дали да се приеме вече внесеният от кабинета “Желязков” проект за редовен бюджет за 2026 г., или служебното правителство да направи нов.

Нуждаем от спешни решения и действия, които да спрат ценовия шок, както и от мерки в помощ на най-уязвимите групи граждани и най-бедните хора. Необходим е адекватен държавен бюджет, съобразен с влизането на страната ни в еврозоната. Удължителният бюджет, който на практика продължава финансовата рамка от миналата година, става препятствие за осъществяването на различни поети от държавата ни ангажименти към българските граждани и към нашите партньори, заяви Йотова. Сред аргументите ѝ, че трябва редовен бюджет, е и осигуряването на средства за реализиране на проектите на общините.

В сряда държавният глава се срещна с ДПС - “Ново начало”, БСП и ИТН. Всички те се съгласиха, че има нужда от бюджет.

Служебният кабинет ще трябва да работи за превенция на спекулата и гарантиране на нормалното провеждане на политиката на ценообразуване, заяви зам.-шефката на групата на ДПС Искра Михайлова. Тя бе категорична, че трябва да се успокои напрежението около приемането на еврото и

гражданите да усетят контрола на държавата,

за да няма съмнения за злоупотреби.

Йотова пък призова депутатите да действат, когато видят преразходи в бюджета, злоупотреби със средства или дори само намерения за това.

Според БСП трябва да се прояви “разум и държавническо поведение” и да бъде приет проектобюджетът, заради който де факто бе поискана оставката на правителството на протестите през декември. Социалистите предупредиха, че предстои социална криза, защото не се знае какво ще стане с майчинските, пенсиите и другите социални разходи,

няма да има пари и за швейцарското правило

от 1 юли.

“Че сме в сложна ситуация без бюджет и социална защита, както и съмнения за спекула, е вярно. Причината за това е свалянето на редовното правителство”, каза шефът на ПГ на ИТН Тошко Йорданов. Цената на падането на кабинета била 2,5 млрд. евро, които ще загубим по ПВУ. Но няма да подкрепят предложението на БСП отново да се гледа бюджетът “Желязков”, който мина на второ четене в ресорните комисии.

И на трите срещи в сряда президентът Йотова изтъкна, че с екипа ѝ работят усилено изборите да са “възможно най-скоро след великденските празници”. Така тя на практика официално потвърди 19 април за дата. От ДПС-НН при Йотова дойдоха зам.-шефките на ПГ Искра Михайлова и Ертен Анисова, и депутатката Атидже Алиева-Вели. СНИМКА: Николай Литов

Те похвалиха президента за усилията да нормализира диалога между институциите. И дори заявиха, че

виждат в нея “партньор, с когото може да водим диалог”

От ДПС стигнаха и по-далеч, като намекнаха на Йотова, че очакват от нея вето върху последните промени в Изборния кодекс, които парламентът трябва да разглежда на второ четене в пленарната зала в четвъртък. С тях по предложение на “Възраждане” секциите в страните извън Европейския съюз се ограничават на до 20 (извън тези в дипломатическите представителства). ГЕРБ и БСП подкрепиха промяната. Шефът на ПГ на БСП Драгомир Стойнев дойде на консултациите със заместниците си Мая Димитрова и Кирил Добрев. СНИМКА: Велислав Николов

“Бяха нарушени права на хората на етнически принцип, на хора с увреждания. Вярваме във вашия авторитет, че това няма да се допусне. Всеки гражданин трябва да се почувства уважен и да може да се гарантира правото му на глас”, каза Искра Михайлова пред президента.

Още преди дни Йотова бе запитана дали планира

да наложи вето на промените в изборното законодателство

Тя отказа да се ангажира с отговор, но заяви, че след протестите депутатите “трябва да направят така текстовете, че максимално да гарантират честен изборен процес”.

От ДПС описаха и вижданията си за бъдещия служебен премиер - “човек с административен опит, който познава структурите на държавата и не носи характеристиките на една или друга партия”, по думите на Михайлова.

От пет имена ще избира Йотова - половината от т.нар. домова книга, които дадоха съгласие: Димитър Главчев, Андрей Гюров, Мария Филипова, Маргарита Николова и Силвия Къдрева.

“При тези промени в конституцията ще посоча един от кандидатите, но това не е моят избор. Авторитет се гради и се използва, когато изборът е 100% мой и в тази ситуация щях да нося цялата политическа отговорност за неговата работа”, категорична бе Йотова. От ДПС не бяха съгласни, а според Михайлова сега президентът има “широк избор”.