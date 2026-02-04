Педофили, посегнали на деца до 10 г., ще се наказват по-тежко (Обзор)

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

696 са сигналите за сексуални посегателства, а 436 са престъпленията. Това е крайна форма на жестокост и извратеност! Трябва отпор от всички, категоричен е правосъдният министър

696 сигнала за сексуални посегателства срещу деца са регистрирани от 1 януари 2023 г. до 31 юни 2025 г. От тях 434 са регистрираните престъпления. Тези стряскащи данни карат правосъдния министър в оставка Георги Георгиев да инициира промени в Наказателния кодекс, за да има по-големи наказания за педофилите.

Фрапиращо е, че 64% от пострадалите деца са малолетни -

под 14-годишна възраст, 81% от тях са жертвите на блудство. Една четвърт от пострадалите непълнолетни са жертви на изнасилване. За мен тези престъпления срещу деца са крайна форма на жестокост, извратеност и безнравственост, която трябва да срещне категоричен отпор от държавата и обществото, категоричен бе правосъдният министър в сряда след заседанието на правителството.

Той предлага законодателна реформа, която почива на анализ на действащото законодателство и на европейските препоръки в областта.

Първата е промяна в давностните срокове

В момента те започват да текат от момента на извършване на престъплението. Предложението е тя да започва да тече от навършване на пълнолетие на жертвата.

Целта е да отчетем фактори като страх, срам и стигма, които често забавят подаването на сигнали, обясни Георгиев.

Втората ключова промяна е, че се въвеждат по-тежки наказания за престъпления срещу деца до 10 г. Това е практика в много европейски държави. Предлага се наказание -

лишаване от свобода до 15 години за сексуални посегателства срещу деца до 10 години

Принципът е ясен - колкото по-малко е детето, толкова по-голяма е обществената опасност на престъплението и толкова по-строго трябва да бъде наказанието, каза още Георгиев.

Третата промяна е, че се въвеждат нови квалифицирани състави на престъпленията и допълнителни критерии за по-тежко наказване. Целта не е просто механично увеличаване на наказанията, а даване на по-широк инструментариум на съда за справедлива и обективна преценка, включително за особено тежки случаи.

Предвиждаме по-тежките престъпления срещу деца да се разглеждат като първа инстанция от окръжните съдилища – от тричленен съдебен състав, вместо от районните съдилища. Законопроектът е качен за обществено обсъждане с по-кратък срок, като се надявам в следващите седмици да бъде одобрен от Министерския съвет и предложен на Народното събрание, каза Георгиев. И обясни, че ще продължи и дейността по обучението на съдии, прокурори и разследващи полицаи.

