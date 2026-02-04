Саша Безуханова за случая "Петрохан": Подкрепях финансово природозащитната практика

"Потресена съм като много от трагедията в Петрохан. Искрени съболезнования на близките хора на загиналите. В публичното пространство през последните два дни се разпространяват различни спекулативни интерпретации за случилото се, които замесиха и моето име", това написа бизнес дамата Саша Безуханова във фейсбук профила си.

Тримата загинали са членове на неправителствената организация НАКЗТ. В третия ден след тройното убийство на Петрохан все още не може да се каже какви са били мотивите и кой всъщност е убил тримата мъже.

Ето какво още написа тя:

Каузата, на която съм се посветила в последните години е опазване на природата. Водена съм от убеждението, че ограничаването на ефектите от климатичните промени и загубата на биоразнообразие изисква без забава въвеждане на нови решения за опазване на природата и е задача на всеки от нас – в личен, институционален и бизнес план.

Затова и подкрепям лично и с професионалния ресурс на екипа ми широк кръг природозащитни инициативи – дейността на MOVE.BG и SCION са изцяло посветени на темата, работя по нея активно като председател на бодра на WWF за Централна и Източна Европа и член на консултативния съвет на зелени финансови политики WCLN на Европейската инвестиционна банка, участвам с лично финансиране на иновативни стартиращи компании и иновативни практики на природозащитни организации, които дават решения на един от най-значимите проблеми пред човечеството днес – все по-драстичните природни катаклизми и свързаните с тях рискове.

От екипа на Националната агенция за контрол на защитените територии ме потърсиха за подкрепа на именно такъв иновационен за България проект , който позволяваше мониторинг на големи природни зони – територия, за която екипът им легитимно отговаряше.

Без колебание подкрепих финансово иновационната за България природозащитна практика за наблюдение с дронове, водена от убедеността, че тя ще послужи за добър модел за опазване на природните ни ресурси.

Зная, че тази технологична осигуреност послужи за ограничаване на незаконната сеч и нерагламентиран лов в региона, за подкрепа при горските пожари.

Надявам се, че трагедията в Петрохан няма да хвърли сянка и измести фокуса от голямата задача - да работим с целия ни ресурс за възстановяване и да живеем с уважение към природата.