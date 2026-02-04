Почина фермерът от Болярино Пирилис, не дочака края на делото за прегазен крадец

До последно вярваше, че ще бъде оправдан

Димитракис Пирилис - кипърският фермер, който от години живее в Болярино, е починал преди дни, потвърди кметът на селото Стефка Милиева. Почувствал се недобре и издъхнал, вероятно от инфаркт, тъй като е имал сърдечни проблеми.

66-годишният Пирилис не дочака края на делото, по което беше съден за прегазен от него крадец на крави в собствения му имот през 2019 година. До последно той вярваше, че ще бъде оправдан.

В нощта на 11-и срещу 12 май 2019 г. многократно обираният Пирилис обхождал имота си, защото поредното посегателство било преди дни. Видял, че няколко души крадат крави, подгонил ги с джипа си в тъмното, блъснал Петър и негов близък на име Ангел на земята. При следващата маневра прегазил Петър, който починал.

Делото преминаваше от инстанция в инстанция над 6 години, защото му беше повдигнато обвинение в транспортно престъпление, а Гаджанов е прегазен на нива и се спореше дали мястото може да бъде определено като път, отворен за обществено ползване. На 3 ноември м. г. Пирилис получи 2 години условно с изпитателен срок от 48 месеца. "С въжета бяха вързали 3 крави и още 2 бутаха навън. Тръгнаха към микробус през нивата. Бях сам, качих се на колата и тръгнах след тях. Когато ги доближих, изпуснах ги от поглед по едно време. Предният прозорец беше мръсен. Започнах наляво-надясно, направих един завой да видя къде са. Чух само "Бам!" на колата и завих надясно. Отидох към фермата. Мислех, че съм ударил нещо. Обадих се на 112, бях притеснен какво става", описа случилото се пред Окръжния съд Пирилис.

Той обжалва присъдата и делото трябваше да се гледа на 19 февруари т. г. от апелативните магистрати. На същата дата, но в Районния съд трябваше да започне процесът за нападението над него от роднините на починалия. На 11 май 2022 г. те потрошили джипа му, а самия него проболи с вила в Белозем. Потрошеният джип на Димитракис Пирилис още е в Белозем, където е станало нападението. Снимка: Радко Паунов

Тялото на Пирилис е било транспортирано в Кипър и там е погребан. Преди да се премести в България, той е бил полицай в родината си.

Пристига в Болярино преди повече от 20 години и закупува общинска мера в края на селото. Там вдига стопанство.

"Беше работлив човек, кой каквото иска да говори. Местните не можеха да го приемат заради спор за общински пасища. Но той, нахлузил ботуши, действаше заедно с работниците си. Не слизаше от трактора. Първоначално закупи между 200 и 300 крави, внесе ги от Холандия. Но крадци от близки село го попиляха от набези. Отровиха му живота. Накрая се принуди да махне животните", разказаха пред "24 часа" хора от Белозем, които познават Пирилис.

В момента един от братята на Димитракис Пирилис е пристигнал в Болярино и се занимава с управлението на стопанството. Приживе кипърецът успя да закупи голямо количество земи и в близкото село Гранит, твърдят местни.