?x100 за мистерията “Петрохан”: мъртвите от герои на границата до въоръжени педофили. И родители, които мълчат



Ще говоря, като приключи разследването, казва майката на издирвания Ивайло Калушев проф. Стела Димитрова



Шефът на ДАНС Деньо Денев и и.ф. главният прокурор Борислав Сарафов съобщиха за сигнал отпреди 2 г. срещу организацията за сексуално посегателство спрямо непълнолетни, но родителите саботирали с мълчание



Кой уби тримата планински рейнджъри в хижа “Петрохан”?

Каква е била ролята на организацията и какво всъщност са знаели властите за дейността ѝ?

Подавали ли са сигнали до МВР, ДАНС и други институции и какви са били отношенията им?

Каква е съдбата на издирвания собственик на хижата Ивайло Калушев? Имал ли е той контакти и ако да - какви, с МВР и ДАНС?

Всички тези въпроси остават без отговор три дни след като Ивайло Иванов, Дечо Василев и Пламен Статев бяха намерени с куршуми в главата до опожарената им база в планината.

Липсата на яснота за разследването насочи вниманието към сдружението “Национална агенция за контрол на защитените територии” (НАКЗТ), наричани паравоенна организация, секта, но и любители на природата, борци с мафията, идеалисти.

Публични личности като Борислав Сандов и столичният кмет Васил Терзиев твърдят, че са работили за опазване на природата и са помагали на Гранична полиция срещу трафика на мигранти. Приятелите на убитите и издирвания твърдят същото (виж по-долу).

Хижа “Петрохан” е на десетина километра от границата със Сърбия, откъдето минават канали за бежанци

В същото време има спекулации, че собственикът на хижата Ивайло Калушев е бил сътрудник на ДАНС и това обяснявало присъствието на хора от агенцията в хижата още преди да се появи полицията, както твърди кметът на село Гинци. Това обаче беше категорично отречено от председателя на ДАНС Деньо Денев в сряда. Заради многото неизвестни “24 часа” потърси официално отговори от МВР и ДАНС.

Въпросите бяха дали гранични полицаи са комуникирали с планинските рейнджъри във връзка със служебните си задължения и подавали ли са убитите и съратниците им сигнали за нарушения на обществения ред или престъпления. Не получихме отговор с мотива, че има досъдебно производство. Деньо Денев (вляво) и Борислав Сарафов говориха за убийствата в сряда.

По информация на “24 часа” част от техниката на планинските рейнджъри е дарена от частни компании, но след препоръка на Гранична полиция. Сдружението е имало модерни дронове, джипове и моторни шейни, пари за които е дарил и столичният кмет като физическо лице.

Попитахме и ДАНС дали Ивайло Калушев е бил сътрудник

на службата и има ли комуникация с него като физическо лице. От родното ФБР потвърдиха, че са получили писмото, но очаквано не отговориха.

Председателят на ДАНС заплете още повече мистерията. Той присъства на брифинг в Батановци, където заедно с Агенция “Митници” разкриха нелегална фабрика за цигари. Категорично отрече негови подчинени да са били на мястото на убийството. Слуховете идвали от местни жители, които не различавали полиция, пожарна и служители на ДАНС. Информацията за това е от кмета на село Гинци, който е бил поемно лице на разследващите от МВР. Във вторник той каза, че когато отишли до хижата, там вече били агентите на ДАНС и ги изчакали да приключат работата си.

“Преди 2 г. извършихме проверка по сигнал от гражданин. Установени са данни за престъпление, което не е от компетенциите на ДАНС, и резултатите са изпратени на прокуратурата.

Сигналът е с твърдения за сексуални посегателства над малолетни

и непълнолетни, паравоенни структури, които са се разположили в хижата, и отклонение от общоприетите религиозни възгледи”, лаконичен бе Деньо Денев. Той поясни, че в ДАНС има набелязани мерки по случая с тройното убийство в хижата и ако придобият информация, ще я изпратят на МВР.

Изненадващо на брифинга в пернишкото село се появи и и.ф. главният прокурор Борислав Сарафов, който допълни какво е станало с материалите от проверката.

“Нежеланието на родителите да съдействат възпрепятства и саботира разследването. Срещнахме пълен отказ от тяхна страна”, каза Сарафов.

“Потресен съм, не знаех, че съществуват подобни неща. Животът предлага по-фрапиращи обстоятелства от сериала “Туин Пийкс”. Разследвам престъпления от 31 г. като следовател и прокурор. Видял съм много неща, но това е шокиращо. Два пъти повече ме шокира дейността на тази организация, която се е опитала да изземе дейността на държавните институции. Дейността ѝ трябва да се провери основно, както и за провежданите детски лагери”, каза Сарафов. Той потвърди, че Ивайло Калушев от планинските рейнджъри се издирва и не е открит.

“Не изключваме да не е сред живите. Изпратил е есемес на майка си. Там има извод, че възнамерява сам да посегне на живота си. Няма връзка с него. Изготвят се много сложни експертизи. Има много неизвестни. Това е един “Туин Пийкс”, който тепърва предстои да разнищим”, сравни отново Сарафов ужаса на “Петрохан” със страховития сериал на режисьора Дейвид Линч.

Ивайло Иванов е един от убитите в хижата.

Изключително загадъчно е и въпросното писмо, което учредителят на НАКЗТ Ивайло Калушев е изпратил до майка си:

Нищо от това, което ще чуеш, не е вярно, дори и частичка, но нямаме никакви сили повече да се борим с тази кочина

То не е причината, то е просто капката, която преля чашата, поредният искрен опит да помогнем на едно болно дете - момиче е, в твоя чест. Прости ми, благодаря ти от сърце и когато намериш сили, просто си насочи мисълта към мен и ще ме намериш. Този свят е един много стабилен сън. Няма смисъл да го превръщаш в кошмар. Направи напук и виж вътре в себе си и се усмихни. Обичам те много. Бъди свободна, пише Калушев до майка си проф. Стела Димитрова. Жената е учредител на сдружението заедно със сина си, тримата убити Ивайло Иванов, Дечо Василев и Пламен Статев. Първи под устава се е подписал вторият ѝ съпруг, художникът и преподавател проф. Николай Майсторов.

“Не искам да говоря сега, ще чакам да приключи разследването”, каза майката на издирвания Ивайло Калушев, потърсена от “24 часа”. Не е ясно дали синът ѝ е бил в хижата по време на убийството на тримата му колеги, заподозрян ли е, жертва ли е на отвличане, както предположи Борислав Сандов, или е възможно сам да е посегнал на живота си, както намекна Сарафов. В същото време приятелите на трите жертви и изчезналият Калушев разказват подробности за тях.

“Познавам тези хора от приблизително 20 години. Не са мафиоти, не са паравоенна организация. Разполагаха с оборудване, защото се занимаваха с експедиции - високопланински, спалеонтологични и гмуркане в подводни пещери. Родителите на собственика са университетски преподаватели. Собственикът на хижата от малък се интересува от екстремни спортове. Непокорно дете. На 20 г. тръгна на стоп със 150 долара в джоба, за да стигне до Катманду. Имаше различни интереси и беше широка душа. През 2017 г. групата начело с Иво се върна в България от Мексико. Там имаха изследователски център по спалеонтология и изследваха подводните пещери. Беше потръгнал някакъв бизнес, с който поддържаха дейността си. Тежкият тропически климат и носталгията ги принудиха да се върнат тук и да разпродадат бизнеса и имотите си. Купиха хижата от Искра Фидосова със заеми от родители и познати, защото по това време сделките в Мексико не можеха да се финализират.

Регистрираха НАКЗТ и беше много трудно, защото въпреки че не искаха заплащане от държавата, чиновниците не ги подкрепяха. Имаха добра колаборация с Борислав Сандов. Оттогава са в полезрението на ДАНС.

Допълнително има папки в ДАНС, пълни с доноси срещу тях от бивши приятели. Един такъв техен “приятел”, известен “борец за екология”, беше особено завистлив и злобен срещу международното признание на Иво като спалеонтолог. Отивайки на гости при Иво в Мексико, беше бръкнал в компютъра и беше източил хиляди страници с проучвания на пещери в Мексико, с координати и научни факти. Когато Иво се върна в България, явно е бил много притеснен, защото заедно със свои доверени хора започна да пълни папки с доноси в ДАНС”, пише във фейсбук приятелката на изчезналия София Андреева. Твърди, че Калушев и останалите планински рейнджъри не са искали документи от преминаващите покрай хижата, а камери имало само на сградата. Само съветвали хората да минават по алтернативна пътека към връх Тодорини кукли, защото едната минавала през двора на хижата. “Пречеха на хората с моторни шейни и бъгита. Не ги спираха, само напомняха да се придържат към пътеките и да не орат през поляните. Предизвикват ерозия с оголване на почвата. Пречеха на незаконната сеч. Редовно се информираха за документите и разрешенията за сеч. Пречеха и на ловците, защото и там се информираха точно за позволените параметри на лов. Има едно суеверие - ловците вярваха, че след среща с рейнджърите ловът пропада. Пречеха на каналджиите. Имаха добра координация с Гранична полиция. Техните дронове, с които непрекъснато изследваха горите, пречеха и на подпалвачите. В лятото с многото пожари предотвратиха поне 2 пожара”, продължава Андреева.

“Изключителен приятел, надарен с рядката дарба да събира хората, независимо с каква кауза, дори когато привидно хората са несъбираеми. Дечо носеше положителна енергия, която повдига духа, без значение колко зле се чувстваш. Беше един от най-духовните хора, които познавах. С тишината и кроткостта си привличаше да се допиташ до него, никога не се натрапваше. Дечо беше борец. В гората се наслаждаваше на отшелническия живот сред природата, но имаше и кауза. Дечо беше един от първите български рейнджъри - истински природозащитник, който беше там, където държавата я няма, за да пази горите ни от незаконна сеч и бракониерства въпреки заплахите и опасността за живота си! Дечо загуби живота си, бранейки тази кауза докрай”, пише Кристиан Иванов, един от най-добрите приятели на една от трите жертви - одитора Дечо Василев.

Втори ден продължи с коментарите и бившият министър на екологията Борислав Сандов, който на 8 февруари 2022 г. е подписал споразумението с организацията.

“От тримата убити съм виждал на публични срещи само единия. Нямам представа с какво са се занимавали. Знам само, че са мъртви. Не разбирам защо у нас често виновни за убийството са убитите.

Обсъжда се какви престъпници са били, а за убийците - нищо

Така се нормализира насилието - жертвата става отговорен - жените защо търпели насилието у дома, младежът защо изглеждал като хомосексуален, рейнджърите защо били с униформи и т.н.”, написа в сряда Тома Белев, който е бил заместник на Сандов през 2022 г.

Сандов публикува писмото си до председателя на сдружението Ивайло Иванов, който е един от убитите. В него пише, че НПО-то не може да изпълнява дейности, които са задължение на изпълнителната власт.

“За да стане ясно дали това споразумение е имало смисъл, следва да се направи оценка на състоянието на околната среда в района на Петрохан и да се сравни със състоянието от 2021 г. Твърдя, че не се е влошило и по личните ми наблюдения бракониерските набези, нелегалният добив на дървесина и площта на пожарите са намалели. Държавата не е била ощетена с нито една стотинка по време на действието на това споразумение”, казва Сандов. Той призовава властта да публикува всички сигнали на НАКЗТ през годините, за да се намерят евентуални мотиви за отмъщение спрямо тях.