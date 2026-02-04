Издирваният за Петрохан Ивайло Калушев е героят, спасил блокираните седем в пещерата Духлата

Собственикът на хижата в Петрохан Ивайло Калушев, където бяха открити мъртви Ивайло Иванов, Дечо Василев, и Пламен Статев, е героят, спасил блокираните в пернишката пещера Духлата през 2010 г.

Калушев е в неизвестност от 1 февруари. Той е старши инструктор по спелеология, алпинизъм и скално катерене, пещерно гмуркане, аварийно спасяване и оцеляване в екстремни условия. Мъжът е организирал и лагерите за деца там.

"Нищо от това, което ще чуеш, не е вярно, дори и частичка, но нямаме никакви сили повече да се борим с тази кочина... То не е причината, то е просто капката, която преля за всички нас чашата, поредният искрен опит да помогнем на едно болно дете - момиче е, в твоя чест :))) Прости ми, благодаря ти от сърце и когато намериш сили (по-скоро е по-добре), просто си насочи мисълта към мен и ще ме намериш. Този свят е един много стабилен сън. Няма смисъл да го превръщаш в кошмар. Направи напук и виж вътре в себе си и се усмихни. Обичам те много. Бъди свободна", написал Калушев до майка си преди телата на тримата мъже да бъдат открити.

През декември 2010 година седем души се оказват блокирани в пещера Духлата - до село Боснек, община Перник. До блокираните хора има 800 метра наводнени галерии. Заседналите са членове на клуб "Диамант" Карлово. Експедицията е била организирана, а ръководител на карловската група е Петър Димитров - инструктор по спелеология. Той е баща на едно от децата – 11-годишния Емил. Другият от групата, Илия Драганов, е инструктор по алпинизъм. Нивото на подземните реки се покачва и така до блокираните хора има 800 метра наводнени галерии. Входът на Духлата и схема за местоположението й.

Хората са спасени след близо 50 часа в пещерата. Сред тях са 12-годишно момче и две момичета на 16 години. Те са спасени в добро състояние, единствено момчето има лека хипотермия. По време на спасителната акция на място отива и премиерът Бойко Борисов, който посреща спасените хора. Пред пещерата чакат 6 затоплени линейки с налична апаратура. Изпратена е и най-мощната налична техника за спасяването на хората.

"Важното е, че са живи и здрави", коментира тогавашният министър-председателят, преди да си тръгне.

„Спасените пещерняци са учудващо добре", заяви тогава спасителят Иво Калушев, участвал в изваждането на бедстващите.

Наложи се дълго време да копаем под вода, разказа Калушев. Важното обаче е, че всичко завърши благополучно, допълни той.