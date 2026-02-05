Президентът Илияна Йотова ще присъства на Зимните олимпийски игри в Италия

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Държавният глава Илияна Йотова ще бъде на посещение в Италия по повод откриването на Зимните олимпийски игри и по покана на президента на Международния олимпийски комитет (МОК) Кърсти Ковънтри. Това съобщиха от прессекретариата на държавния глава.

На тазгодишните зимни игри България ще бъде представена от двадесет спортисти в дисциплините биатлон, алпийски сноуборд, ски алпийски дисциплини, ски скокове, ски бягане и фигурно пързаляне.

Йотова ще бъде гост на официалния прием, даван по повод зимната олимпиада от президента на МОК за държавни глави и ръководствата на националните олимпийски комитети днес.

На 6 февруари българският президент ще бъде посрещната от своя италиански колега Серджо Матарела в Кралския дворец в Милано, където ще се състои прием, посветен на тържественото откриване на Зимните олимпийски игри.

По-късно Илияна Йотова ще участва и в церемонията на стадион „Сан Сиро", където ще бъде даден старт на игрите и запален олимпийският огън.

В рамките на посещението си президентът ще посети Олимпийското село в Милано, където ще се срещне с български спортисти.

По време на визитата в Италия държавният глава ще отдаде почит пред барелефа на Васил Левски на площад „Сан Паоло" в град Монца. Скулптурата, дело на Борис Борисов и дарена от Община Карлово на Милано през миналата година, е първият паметник на българския революционер в Италия, се посочва в съобщението.

На 20 януари изпълкомът на Българския олимпийски комитет (БОК) утвърди състава на българската делегация за предстоящите Зимни игри в Милано-Кортина 2026

Състезателите от страната спечелиха 20 квоти за състезанията в Италия от 6 до 22 февруари, а в групата влизат общо 51 души без ръководителите на делегацията в лицето на председателя на БОК Весела Лечева и генералния секретар Данаил Димов.