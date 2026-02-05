Депутат от "Възраждане": Такава къща убитите на Петрохан имаха и на морето в Испания, вид култ е

Те са секта, някакъв вид религиозен култ. Това каза в сутрешния блок по БНТ депутатът Димо Дренчев от "Възраждане" по случая с тримата убити в хижа "Петрохан".

"Знам за тази секта още от предишното десетилетие, познавам родителите на деца, които, преди да заминат за Мексико, имаха такава къща в Испания и убеждаваха тийнейджъри да останат да живеят при тях", обяви депутатът.

Тези деца тогава заминаха с мъжете първо за Испания, после за Мексико и така и не се върнаха, каза той. Тогава нямал представа за какво точно става дума, но сега дал на разследващите имената на тези родители.

По думите му живеели изключително луксозен живот на брега на морето - имали "долче вита", с което убеждавали младежите да се присъединят. "Убеден съм, че става въпрос за педофилска мрежа", казва Дренчев..