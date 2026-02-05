Роман Василев за "Петрохан": Реакцията на институциите наподобява фолклор

Обществото иска отговори. Но това, което се случва от държавните институции, в отговорите, които те дават, възникват все повече въпроси. Разбрахме от ДАНС, че работи от две години. Вероятно е събирала определени материали, най-вероятно става въпрос за престъпление срещу държавата. Това каза по Би Ти Ви бившия зам.градски прокурор на София Роман Василев по отношение на случая с откритите тела в "Петрохан".

По думите му по тези данни би трябвало в прокуратурата някой да е работил по тях. Това, което в момента се случва от държавните институции, наподобява фолклор, каза още той.

Според него доказателствата водят към това, че убийството е свързано с определени неща. Тези хора са били общоизвестни на обществото. В момента всеки един обикновен гражданин няма представа. Не е нормално да се коментират неща още от началото, каза още той.