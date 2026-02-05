ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Таско Ерменков от КЕВР за високите сметки за ток: Няма да остане непроверена жалба

Таско Ерменков

Електромерите мерят количество енергия, не зависи от еврото. Това обясни по Нова тв Таско Ерменков от КЕВР по повод високите сметки за ток. Той съобщи, че проверката на жалби не е нещо непознато за комисията. За миналата година били получили над 1500 жалби, но само 77 били за сметки.

На всеки един от клиентите, който е подал документи, ше бъде направена проверка на измервателния уред, увери Ерменков.

Няма да остане жалба, която да не е проверена, категоричен беше той.  И добави, че всеки случай е индивидуален. "Въпросът за количествата ток също може лесно да бъде проверен, един ват не може да бъде купен, без да е отчетен", каза Ерменков.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

