ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Заради свлачище движението по пътя София-Кулата вр...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/22227377 www.24chasa.bg

Човек е загинал, а двама са пострадали при пожари през последното денонощие

568
Пожар Снимката е илюстративна. Снимка: Пиксабей

Един човек е загинал, а двама са пострадали при пожари през последното денонощие, съобщиха от Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ (ГДПБЗН) на сайта си.

Незрящ мъж на 72 години е загинал при пожар в къща в село Телиш, община Червен бряг, област Плевен.

Вчера екипите на пожарната са реагирали на 91 сигнала за произшествия. Ликвидирани са общо 57 пожара, пише БТА.

С преки материални щети са възникнали 19 пожара, от които осем в жилищни сгради и осем в транспортни средства. Без нанесени материални щети са възникнали 38 пожара, от които 19 в отпадъци и 18 в готварски уреди и комини.

Извършени са 28 спасителни дейности и помощни операции. Шест са лъжливите повиквания.

Пожар Снимката е илюстративна.

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Животът

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: Малкият жест на Йотова - голяма крачка към успокояване (Видео)