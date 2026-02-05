Журналист, приятел на Иво Калушев: Той е лидер, ще ми се да вярвам, че се е скрил, за да не бъде очернен

Обучил е много хора, включително мен, край Петрохан пречеха на бракониери, разказа Владо Йончев

Иво Калушев е легендарен пещерняк. Той е лидер, изключително уравновесен, спокоен. Надявам се, че не се е самоубил, а се е скрил някъде, за да не бъде очернен. Това каза журналистът Владимир Йончев по Нова тв. Той е бил приятел както с тримата мъже, намерени мъртви до хижа "Петрохан", така и със собственика на хижата и лидер на групата Ивайло Калушев, който в момента се издирва. Йончев не разчитал като прощален есемеса, изпратен от Иво Калушев до майка му.

По отношение на твърденията за секта обясни, че Иво бил будист. А твърденията за педофилия определи като абсурдни. В Иво имало нещо учителско, обучавал десетки млади хора. А и всякакви хора, включително и той се е учил от него. Йончев обърна внимание и на факта, че няма оплаквания от родители на деца, посещавали лагерите, а когато спаси седмината от пещерата "Духлата", най-ясно проличала скромността на Калушев.

Според него мъжете, които били в тази група, са такива, за които се казва, че са си надвили на масрафа. Другият Ивайло бил адвокат в американска фирма, Дечо - счетоводител, а третият мъртъв Пламен - учител водолаз. Всички имали големи финансови възможности, за да се посветят на пещернячеството и да живеят така - последователно в различни хижи и къщи, за да изследват района около тях.

Според Йончев те са станали свидетели на нещо, за това са били ликвидирани. Тази местност близо до сръбската граница според можело да се ползва и за трафик на хора, и на наркотици. А пожарът най-вероятно целял да изгорят камерите и записите от тях.

Той също бил ходил до хижата. Разказа, че тя всъщност е на 50 километра от София. Там винаги имало по няколко човека, някой се връщали до София, други се качвали.

Друг важен детайл бил, че мъжете наблюдавали с дронове околността, защото практика било да се запали малък огън, да пламнат няколко дървета и след това цялата гора да се води като изгоряла и да се сече. Йончев знае за два случая на потушени от тях такива пожари, често се заяждали с бракониери и и ги спирали да горят и секат.