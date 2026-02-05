ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Протест в Лом заради мъж, блудствал с малолетни

Напрежение и в Лом заради блудствени действия на мъж спрямо малолетни. Снимка: Pixabay

Напрежение и в Лом заради блудствени действия на мъж спрямо малолетни. Обвинен е жител на града, който е с мярка за неотклонение подписка, предава Би Ти Ви. 

Сигнал за престъплението е подаден в последния ден на януари. Хората настояват извършителят да бъде задържан и изселен. Наложена му е мярка подписка, но прокуратурата протестира решението.

Майката на момичето, за което е подадено сигнала, споделя, че дъщеря й вечерта се събужда да плаче, страх я е, че извършителят е на свобода.   

Мъжът е бил осъждан, но не се знае за какво. 

