Корабът "Св. св. Кирил и Методий" днес на преход до полуостров Бърнард и Елефант пойнт

Българският научноизследователски кораб "Св. св. Кирил и Методий" (НИК 421) планира днес преход от о. Дисепшън до полуостров Бърнард и Елефант пойнт с цел взимане на научни проби.

Предвижда се вземане на проби от водата от борда на кораба, както и с лодка "Зодиак" за заснемане и обследване на морското дъно, пише БТА.

Очаква се екипажът на кораба да извърши кратка церемония за отдаване на почит на загинали военнослужещи от аржентинските военноморски сили, които са катастрофирали със самолет и хеликоптер във високите върхове над полуостров Бърнард преди около 50 години. Церемонията е обвързана и с факта, че тази година в началото на януари бяха открити останки от тези въздухоплавателни средства по плажовете на полуострова.

Корабът ще направи преход до полуостров Елефант пойнт, където отново ще се извърши пробовземане. По време на връщането към българската антарктическа база "Св. Климент Охридски" корабът ще спре на нос Ереби и Хана пойн. Там физикът Олег Василев ще заснеме част от бреговата линия във връзка със съвместен проект с геофизика Кирил Велковски за батиметрия на морското дъно в района на българската база.

На българската антарктическа база "Св. Климент Охридски" днес ще бъдат осъществени дейности, свързани с етапи от няколко проекта, тъй като прогнозата за времето позволява излизане с лодки.

Сеизмологът Гергана Георгиева ще посети сеизмологична станция, поставена миналата година, с цел мониторинг.

Геофизикът Кирил Велковски предвижда извършване на батиметрия на морското дъно в района на залива Фолсбей край българската база.

Метеорологът Ахмад ал Кааби от Обединените арабски емирства планира посещение на станция, поставена миналата година на Сали рокс и инсталиране на нов соларен панел на станцията.

Продължават и строителните и ремонтни дейности на логистиците в базата.

Българският научноизследователски кораб „Св. св. Кирил и Методий” (НИК 421) отплава за Ледения континент на 7 ноември от Варна. Плавателният съд пристигна във военната база на аржентинския град Мар дел Плата на 13 декември 2025 г. след едномесечно плаване през Атлантическия океан.

