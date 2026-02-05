Божанов за случая "Петрохан": Институциите да разследват, а не да изпълзяват изпод бюрата

Призовавам институциите да разследват случая с тройното убийство в хижа "Петрохан", а не да изпълзяват изпод бюрата си и да се правят на филмови критици. Това заяви по БНТ председателят на „Да, България" – Божидар Божанов.

В публичното пространство излизат всякакви версии, всякакви разкази. От първо лице изпълзяват, преструващи се на главни прокурори, хора да се правят на филмови критици. Работата на институциите в този случай е да разследват. И ние ги призоваваме към това. Да разследват случая, защото става въпрос за тежко престъпление – тройно убийство. Да разследват какво е довело до това убийство, има ли връзка всички останали версии с това убийство. Да разследват и да обявят пред обществото какво са установили, когато са го установили с факти. Това е ролята и на прокуратурата, и на органите на досъдебното производство. А не да изпълзяват изпод бюрата си и да се правят на филмови критици."

Божанов посочи, че Борислав Сандов - министър на околната среда и водите в кабинета на Кирил Петков, е публикувал споразумението за охрана на околната среда в района на хижа "Петрохан", сключено с въпросното НПО.

"Аз, доколкото видях вчера от публикацията на Борислав Сандов, той беше публикувал въпросното споразумение. И там нямаше овластяване. Там имаше намерение да се сътрудничи. Толкова общо. Между другото, всеки министър прави десетки такива срещи. Идва някаква организация, стискате си ръцете, снимате се... Не знам те какво са правили. Какъв е бил ефектът от тази дейност. Сигурно доброволци могат да подават сигнали. Дали те се ограничавали само до това или физически са спирали – пак нямаме информация. Но пак казвам, да се върнем, нека всичко това да бъде разследвано, установено кой каква незаконна дейност е извършил и най-важното в този случай – как, защо и кой е извършил убийството. Защото това е тежкото престъпление."

Божанов отбеляза, че на 19 април вероятно ще са изборите.

"Има някакво технологично време, явно, което се изисква. А пък и на Великден някак си не е разумно да се правят избори по време на християнски празник. Така че изглежда, че 19 април ще бъде разумна дата."

На въпрос как ПП-ДБ ще се чувстват комфортно в предизборна кампания, ако Андрей Гиров стане служебен премиер и всички сочат именно него като премиер на ПП–ДБ, Божанов отговори:

"То не става въпрос просто да се чувстваме комфортно с едно или друго нещо. Ние затова на консултациите при президента изредихме някои от приоритетите, с които трябва да се занимава служебното правителство. Разбира се, на първо място това са честните избори. Но въпросът е какво значи това на практика. Освен най-очевидното – МВР, които трябва да преследват купувачите на гласове, които не трябва да помагат на купувачите на гласове, защото при правителството на Главчев това се случва в брутални размери. Част от тия неща бяха установени като изборни нарушения и от Конституционния съд. Ние министри няма да редим и няма да казваме кой става и кой не става."

Относно възможността Бойко Рашов да стане служебен вътрешен министър, Божанов коментира:

"Аз се надявам в България да има повече от един вътрешен министър, който да може да се справя с купуване на гласове. Ако има само един, който някога се е справял с купуване на гласове, това би било огромен проблем. Аз все пак мисля, че има и други. Но купуването на гласове е само един от начините, по които изборите стават нечестни. Кранчето на корупционния модел, с което се захранва и купуването на гласове, защото тия пари трябва да дойдат отнякъде – те не си ги вадят от джобовете купувачите, някой им ги дава. Те минават през редица схеми в държавата. Ето сега един пример ще ви дам. Подготвя се, доколкото разбираме, индексация на всички пътни договори – договори за пътно строителство – с, може би, два пъти или три пъти сегашната стойност, което точно на изпроводяк, в последния момент можем да заключим, че се ползва за купуване на избори. Или общинската програма – цялото насочване на пари към общини на „ДПС – Ново начало", или към хора, които са се снимали под герба при Пеевски, е видимо. Ние сме го критикували, включително и с вота на недоверие. С всичките тия пари част от тях, разбира се, отиват по предназначение, част от тях се заделят за „черни дни" или за избори, както се казва."