Близо 2 часа след като парламентът подхвана на второ четене изборните промени, провал в кворума отново наложи да спрат работа, докато се съберат.

Проверката на присъстващите бе поискана от Йордан Иванов от с надежда да се осуети приемането на предложеното от "Възраждане" и подкрепено от ГЕРБ и БСП орязване на секциите за гласуване в страните извън ЕС. Днес то трябва да се гласува окончателно на второ четене, след като големите промени в Изборния кодекс, също стигнали до второ четене в пленарната зала, останаха на трупчета и явно няма да се гледат. Те въвеждаха сканиращи устройства още за вота тази пролет, но бяха твърде спорни. Междувременно лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов обяви, че имали договорка с "Възраждане" да подкрепят само тавана до 20 секции в Турция, Великобритания, САЩ и пр.

При първата проверка депутатите бяха 122, но минути по-късно само 111 депутати се обозначиха като присъстващи и водещият заседанието Костадин Ангелов обяви 15 мин. почивка.

По време на дебата Надежда Йорданова от ДБ предупреди вносителите, че ограничават сериозно права. Прави се немотивирано, в резултат от тъмни политически сделки с цел да се накажат онези избиратели, които не са подкрепили ДПС-НН и онези, които са оттеглили подкрепата си от ИТН, заяви тя. И попита защо предложението е за до 20 секции, а не за 35, каквато традиция е имало преди. И цитира Бойко Борисов, който казал "обещал съм". "На кого и на каква цена? Кой и защо спазари правата на нашите сънародници извън ЕС?", попита бившата правосъдна министърка.

Шефът на парламентарната група на БСП Драгомир Стойнев поиска българите зад граница да финансират изборите в България и тогава "ще им откриваме секции където искат", макар да призна предложението си ексцентрично. И разказа, че Великобритания правела избори зад граница само в посолства и консулства, защото "е нормално държавата да има по-голям контрол, държавата да контролира изборния процес и той се прави най-добре в посолства и консулства". Негови колеги там пък твърдели че няма как да се финансират избори на хора, които живеят зад граница и не си плаща данъците в България.

"Съгласни ли сте да плащате на някой, който не си плаща данъци и да му правим изборите. Ако той обича родината - добре дошъл е, не му премахваме права, само го ограничаваме. Той може да отиде в консулството, или да си вземе самолета и да си дойде в родината. Някой имал български паспорт, защото баба му и дядо му имал такъв", емоционален бе Стойнев.

В конституцията никъде не пише, че се ограничават права според това къде плащат данъците си хората, отвърна му Стою Стоев от ПП.

"Не мога да приема, че представител на социалистическата партия ще противопостави едни български граждани на други. Нима БСП не подкрепи конституцията, в която пише че българските граждани имат еднакви права, независимо къде се намират," отговори на Стойнев и Надежда Йорданова. И напомни - само за 2024 г. приносът на сънародниците ни зад граница е 3 млрд. евро - "свежи ресурси, които са подпомогнали потреблението, а техните роднини са внесли в икономиката и съответно са платени данъци върху тях. А докато Йорданова говореше, Стойнев й подвикваше от мястото си, за което получи предупреждение от водещата заседанието шефка на НС Рая Назарян.

Хюсни Адем и Хайри Садъков от АПС се противопоставиха на ограниченията от 20 секции.

"В ИК стои поправката, че освен право, гласуването е задължение. Ние ограничаваме и права и задължения на българските граждани", каза Стела Николова от ДБ. И се възмути от изреченията, че хора, които не говорят български зад граница не може да гласуват - и в страната имало такива. А правата и задълженията на българските граждани трябва да бъдат гарантирани, настоя депутатката.

Цончо Ганев от "Възраждане" атакува АПС, че се борят за 40 хил. гласа. "37 г. ДПС разчита на жертви, каквито са хората, които ви подкрепят, и едни хора в Турция, които не знаят български. Не мога да разбера безочието ви да говорите за конституцията и за върховенството и правото на народа да се произинася. Цялата ви група бе категорично против референдум и питане на народа, и персонално и политически, е лицемерие да говорите за конституция. Изпълнихте поръчката на Пеевски, когато се променяше конституцията да дадете възможност на граждани с двойно гражданство да заемат висши управленски функции с ясното съзнание, че това ще са хора с турско гражданство", настоя Ганев.

Нашата теза за отпадане на тези параграфи, които предлагате от безочие и лицемерие, е да защитим правата на милиони българи по света, настоя Садъков.

Съпредседателят на "Да, България" Божидар Божанов също цитира признанието на Борисов, че е обещал на "Възраждане" подкрепа за по-малкото секции. "Преди второ четене мнозинството така и не подкрепило ограничаване злоупотребите, свързани с ИК. Мнозинството се е разбрало за закона - как да мине, но не подкрепи мерки за злоупотребите с регистрацията в чужбина", съжали той. Това мнозинство не подкрепи и това да се компенсират хората, чиито права ще бъдат ограничени с възможност за дистанционно електронно гласуване. Целта е да се осигурят с няколко допълните депутати като се ограничат гласовете в чужбина. Виждаме тактически ход с правата на българските граждани. Това е целта на това изменение. С тясно партийни схеми се мотивира ограничаването на права", каза депутатът. Акцентира и на поредното отлагане на район "Чужбина". Той опроверга тезата на Стойнев, че хората зад граница не внасяли данъци - те са най-големият инвеститор, който внася пари в българската икономика.

"По-налгото изказване бе, че те нямали нищо общо с родината си. Искам казаното от Стойнев бъде запомнено и всеки, който подкрепя тези изменения, да го каже ясно на българските граждани, на тези които за кратко или за повече са напуснали родината, но я носят в сърцето си", настоя Божанов.

"Вие 9 месеца гласувахте с ДПС по време на сглобката, не се посвенихте да подкрепите и промените в конституцията", атакува Петър Петров от "Възраждане".

Александър Иванов от ГЕРБ обяви, че е бил поддръжник на идеята за електронно гласуване, обаче "едно събитие" променило коренно мнението му. И визира защитната теза на Лена Бориславова, че някой се възползвал "от доверието или лекомислието й" и забравен електронен подпис в кантората й бил взет от някого и извършил вид вписване и е извършване на престъпление... "Тя казва, че друг е използвал нейната електронна идентификация и е направил престъпление. Може някой да се възползва, и да опорочи гласуване с електронна идентификация", заяви депутатът.

Съпартиецът му Христо Гаджев настоя, че електронно гласуване има само в една държава в света - Естония. А нивото на дигитализация там е различно от която и да било страна в ЕС, а и в света. Във Великобритания има гласуване по пощата, но Гаджев попита дали това ще гарантира запазване честността на вота. Там имало и делегиран вот - един гласува за цялото ни семейство. Това би ли било качествено за българската ситуация, попита още депутатът. Гаджев натърти, че ГЕРБ 10 г. са защитавали ограничаването на секциите.

Във Франция, САЩ и Швейцария имали възможност за електронно гласуване, макар и не за всички избиратели.

Танер Али предупреди, че ако текстовете минат, АПС ще сезира Конституционния съд, всички европейски институции и ОССЕ и Венецианската комисия. Умолявам ви, колеги, да не допускаме тази грешка и да нарушаваме конституцията на България, настоя той.

Петър Петров от "Възраждане" пък започна да чете цитати от настоящия депутат на ПП Бойко Рашков в качеството му на вътрешен министър, който през 2021 г. обвинява Турция в намеса в българските избори там. Няма да допуснем 90 хил. гласа за ДПС, каза той много емоционално. И предвеща, че групата на АПС може да се разпадне, а Али ще стане независим депутат.

Манол Пейков от ПП натърти, че никога не са твърдели, че в Турция няма злоупотреби, в България имало такива и то не по-малки. И предупреди, че не трябва да злоупотребяваме с демократични принципи. Според него и по твърденията на Хитлер в началото много хора са се прехласвали. Възможно е намеренията му да са били добри, каквито и са и тези на г-н Петров на хартия. Всички български граждани, независимо къде живеят, са равни през закона и трябва да бъдат третирани по един начин", настоя той.

"Аз съм първият, който ще отиде да защитава България на първа линия (ако има война - б.р.) , а вие ще избягате в Швейцария с децата си. Аз съм български патриот и никой няма да ме обвини в противното", каза Танер Али. И попита до какво ще доведе ограничението от 20 секции ако същият брой хора пак излязат да гласуват. Според вас няма ли да допринесе точно до извозване и други нарушения, попита депутатът от АПС.

Според Цончо Ганев секциите в Турция все пак ще са минимум 30 - ще има една в посолството и още 9 консулства. "И пак ще има хора, които не знаят как да си попълнят декларациите Това не са тези които са избягали, а внуците им. Те дори азбуката не знаят", настоя той.

