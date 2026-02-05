ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Хванаха трима във Варна с наркотични вейпове, намерили над 12 000 евро в дома а единия

Хванаха трима мъже във Варна с наркотични вейпове Снимка: Twitter/@OpenEyeComms

Хванаха трима мъже във Варна с наркотични вейпове, съобщиха от полицията. 

Случаят е от 4 януари, когато в късните часове на деня, е спрян лек автомобил за проверка. Тримата мъже, които са били в колата са задържани за срок до 24 часа.

У тях униформените намерили няколко пластмасови шишенца и електронна цигара, съдържащи високорискови наркотични вещества.

Процесуално-следствените действия продължили и в дома на един от нарушителите, където криминалистите намерили над 12 000 евро. По случая е образувано досъдебно производство.

