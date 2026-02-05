ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Заради свлачище е затворен пътят Смолян - Малка Арда - Баните

1284
Свлачище. Снимката е илюстративна. Снимка: Снимка: Архив

Заради активирало се свлачище е затворен пътят от Смолян към Баните, съобщи дежурният от Областно пътно управление (ОПУ) в Смолян. Сигналът за свлечена земна маса върху двете ленти за движение е подаден около 6:00 часа тази сутрин. Свлачището се намира малко след село Малка Арда в посока Баните.

Обходният маршрут е по път III-863 Малка Арда – Момчиловци – Соколовци, път II-86 Соколовци – Смолян – Търън – п.к. Черна, път III-865 п.к. Черна – п.к. Стояново – Баните и обратно, пише БТА.

От ОПУ допълниха, че на много места по републиканската пътна мрежа в област Смолян има паднали камъни. Те се разчистват своевременно от пътноподдържащата фирма. От ОПУ отправят апел към водачите да шофират с повишено внимание.

Сняг вали на проходите Превала и Пампорово, към момента няма въведени ограничения за движение. Пътищата в областта са мокри, а по високите части – заснежени.

Свлачище. Снимката е илюстративна.

