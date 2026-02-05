ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

78-годишен шофьор е с комоцио, след като се блъсна в стълб в Перник

78-годишен мъж от Перник е пострадал, след като е самокатастрофирал с лек автомобил, съобщиха от полицията.

Инцидентът е станал на 4 януари около 15:30 ч. на кръстовището на улиците „Ставропол" и „Йордан Благоев" в града.

Лек автомобил, управляван от 78-годишен жител на областния град, самокатастрофирал, удряйки се в стоманобетонен стълб, собственост на електроразпределителното дружество. В резултат на сблъсъка стълбът е повреден напълно.

Шофьорът е транспортиран за преглед в МБАЛ „Р. Ангелова", където е установено, че е с комоцио. Отказал лечение и бил освободен.

Образувано е бързо производство по случая.

