78-годишен шофьор е с комоцио, след като се блъсна в стълб в Перник

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

78-годишен мъж от Перник е пострадал, след като е самокатастрофирал с лек автомобил, съобщиха от полицията.

Инцидентът е станал на 4 януари около 15:30 ч. на кръстовището на улиците „Ставропол" и „Йордан Благоев" в града.

Лек автомобил, управляван от 78-годишен жител на областния град, самокатастрофирал, удряйки се в стоманобетонен стълб, собственост на електроразпределителното дружество. В резултат на сблъсъка стълбът е повреден напълно.

Шофьорът е транспортиран за преглед в МБАЛ „Р. Ангелова", където е установено, че е с комоцио. Отказал лечение и бил освободен.

Образувано е бързо производство по случая.