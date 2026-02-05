ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

18-годишен шофьор, с положителна проба за дрога, блъсна пешеходка

Тони Маскръчка

18-годишен шофьор, с положителна проба за дрога, блъсна пешеходка. Снимка: Pixabay

18-годишен шофьор, с положителна проба за дрога, блъсна пешеходка. Инцидентът е станал около 21:00 часа в сряда в Благоевград. На ул. „Яне Сандански" лек автомобил „Опел Корса", управляван от 18-годишен младеж от града е блъснал 31-годишна благоевградчанка, която е пресичала пътното платно по пешеходна пътека. Жената е пострадала с травма на коляното.

На водача на автомобила са направени проби с технически средства за употреба на алкохол и наркотични вещества, като пробата за употреба на алкохол е отрицателна, а тази за употреба на наркотични вещества е отчела положителен резултат.

18-годишен шофьор, с положителна проба за дрога, блъсна пешеходка. Снимка: Pixabay

