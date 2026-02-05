Осъдиха условно рускиня с българско гражданство, карала автомобил с 2,32 промила

Районният съд в Казанлък одобри споразумение, сключено между подсъдимата И. К., на 43 години, защитника й и представител на Районна прокуратура – Стара Загора, съобщиха от съда. Преди това пред съдебния състав жената, рускиня с българско гражданство, се призна за виновна в това, че на 13.09.2025 г. в землището на село Ягода, област Стара Загора, по път I-5 - Стара Загора - Казанлък, е управлявала лек автомобил с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда, а именно 2,32 на хиляда, установено по надлежния ред с химическа експертиза.

За извършеното престъпление 43-годишната жена е осъдена на наказание лишаване от свобода за срок от единадесет месеца, чието изпълнение е отложено за срок от три години. Лишена е от право да управлява моторно превозно средство за срок от една година и единадесет месеца.

Съдът постанови да бъде отнет в полза на държавата лекият автомобил, послужил за извършване на престъплението, който е собственост на осъдената И. К.

Одобреното споразумение е окончателно и има последиците на влязла в сила присъда.