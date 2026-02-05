Глобиха двама братя, единият стрелял с пистолет след спор с майка и дъщеря в Кубрат

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Двама братя отнесоха парична санкция от Районния съд в Кубрат след хулигански действия, съобщиха от ОДМВР-Разград.

Случаят е от 15 януари, когато 18-годишен младеж от село Сеслав влиязъл в словесни пререкания с 15-годишно момиче и 37-годишната му майка. Сцената се разиграла пред входа на жилищния блок, в който двете живеят.

Младежът се обадил по телефона на 21-годишния си брат, който пристигнал на място с газсигнален пистолет, собственост на баща им, и стрелял във въздуха.

Заради грубото нарушаване на общоприетите правила за поведение на обществено място, на братята е съставен акт. На свое заседание, проведено на 4 февруари, Районният съд в Кубрат съд наложи парични санкции по 100 евро за всеки от нарушителите.