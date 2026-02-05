Психолог: Категорично не става дума за секта в хижа "Петрохан", убийството е професионално

Труповете са подредени демонстративно отпред, извършителят може да е повече от един, вероятно са пречили на нещо, смята бившият шеф на следствието Бойко Найденов

Убийство по изключително демонстративен начин, по което е недопустимо да се правят спекулации в самото начало на разследването. Така коментира случая от хижа "Петрохан" криминалният психолог Светлана Димитрова пред Нова нюз.

Да се обърне внимание и на начина, по който после е възникнал пожарът, и как са подредени телата, препоръча тя, защото "има логика в това".

Коментираното от институциите до момента - че е имало подавани сигнали, поставя въпроса дали и как са реагирали. Щом е имало сигнали за престъпление, къде е била държавата, попита Димитрова.

Психопрофилът е ясен - професионално е извършено убийството, изключваме всякакви дебати около битови скандали, категорична бе тя. Прецизно и хладнокръвно е извършено, начинът на подредба на телата и на подаването на сигнала говори за демонстративно извършване, прецизно планиране, може и да не е само един извършителят.

Виждам ясна логика на преднамереност, не тече нещо от днес, коментира психологът посланието на Иво Калушев до майка му. Изпитвали са страх и заплаха за живота си тези хора, това е контекстът в съобщението, смята Димитрова. Предположи, че това подсказва как "нелегитимно са се случвали много неща".

Категорично версията за секта не стои и за мен, и за част от колегите, заяви криминалният психолог. "Това, което досега имаме, изключва този вид спекулация - за религиозна основа. Но това бе бомбастично подадено в публичното пространство и да се чуди човек защо", добави тя.

Недопустимо е при трима убити прокуртурата да говори за "Туин пийкс", тези жертви имат близки и вместо предварително да се обяснява какви били, следва се се търси извършителят, коментира и бившият шеф на Националната следствена служба Бойко Найденов. Ако казваш, че си потресен от някакви неща в роялата си на и.ф. главен прокурор, трябва и да посочиш какви са тези неща, обясни Найденов. Той бе временно изпълняващ длъжността главен прокурор в началото на 2013 г. Бойко Найденов

Найденов допуска, че извършителят е повече от един. Труповете са подредени демонстративно отпред, подчерта Найденов.

"Абсурд!", възкликна той на внушенията за секта. Но това остава в пространството, ще мине време, повечето такива убийства не се разкриват, но хората ще помнят казаното - бяха някакви сектанти, някаква педофилия. Ако е имало престъпление, за две години трябваше да се намерят родителите на тези деца и да се разкрие, ДАНС не казва данни за какво престъпление е установил. Може да е за трафик на хора, на оръжия, на наркотици, паравоенни формирования, но щом е станало преди 2 години при срок на разследване 2 месеца, отдавна трябва да се знае какво е установил оперативният работник, какво постановление е издал прокурорът, заяви още Найденов.

Най-вероятно със своето присъствие са пречили на нещо, там минава трафик на хора, допуска бившият шеф на следствието. Освен версията за пречка на големи бизнеси, трябва да стои и тази за лични конфликти с хора от околната местност.