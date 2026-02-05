ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

С фалшиви 100 евро пазарували двама в Самоков, задържани са

1188
Двама мъже от Самоков са задържани за разпространение на фалшиви евро СНИМКА: Pixabay

Двама мъже от Самоков са задържани за разпространение на фалшиви евро, съобщиха от полицията.

Сигналът е подаден на 4 януари, около 13:00 ч. от управител на търговски обекти в града, който установил, че в обръщение са прокарани четири неистински банкноти с номинал 100 евро.

Полицията е установила двама самоковци, които са пазарували с фалшивите банкноти. При последвало претърсване на автомобила на единия от тях са открити още две банкноти от по 100 евро. Те са задържани.

По случая е образувано досъдебно производство, а разследването продължава под надзора на прокуратурата.

