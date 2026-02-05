Днес откриваме данъчната кампания за 2026 г. и се надявам тази година заложените и очаквани приходи в бюджета да ги съберем на сто процента, за да изпълним всички планирани събития за шуменци. За поредна година общинска администрация дава пример и е сред първите, които плащат своите данъци.

Това каза кметът на община Шумен проф. Христо Христов при стартирането на кампанията за плащане на местни данъци и такси в община Шумен за 2026 г.

Кметът отбеляза, че и тази година журналистът Пламен Георгиев е първият, който плаща своите данъчни задължения, за което беше специално поздравен.

И двамата избраха начина на плащане чрез ПОС-терминал на касите в Центъра за административно обслужване. Заместник-кметовете и главният архитект в Община Шумен също изплатиха данъчните си задължения в началото на кампанията.

Силвия Мирчева, началник на отдел „Бюджет и труд и работна заплата“, посочи, че тази година методиката за определяне на такса битови отпадъци няма да бъде променена и се очаква стопроцентова събираемост на планираните приходи. Тя отбеляза, че за 2025 г. са отчетени 116% приходи, като това се е случвало и през изминали години поради организираната дейност на отдел „Местни данъци и такса битови отпадъци“.

Иванка Ничева, гл. инспектор „Данъчни приходи“, коментира, че няма промяна в работното време на касите – от 8:30 до 18:00 ч. всеки делничен ден, без прекъсване и с дежурни касиери. Тя обясни, че плащането може да се извърши в брой, чрез ПОС терминал, по банков път, с пощенски запис, в офисите на „Изипей“ или чрез ePay.bg, както и електронно в сайта на Община Шумен - ,,Справка местни данъци и такси“.

Плащането до 30 април на всички данъци и такси е с 5% отстъпка, но може и на две вноски до 30 юни и до 31 октомври, като плащането се извършва в евро, допълни още Ничева.

Проверката на дължимите местни данъци и такси може да се направи на интернет страницата на Община Шумен, както и в Центъра за административно обслужване. Номерът на сметката на Община Шумен е BG07UBBS81558400106305, BIC UBBSBGSF – ОББ.

Патентният данък може да бъде погасен на четири равни вноски - до 31 януари, до 30 април, до 31 юли и до 31 октомври. Гражданите, които до края на месец януари подадат данъчната си декларация и заплатят пълния размер на патентния данък, също ще получат отстъпка от 5%. Такса за притежаване на куче се заплаща до 31 март на съответната година.