ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Драгомир Стойнев поиска българите зад граница да ф...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/22228473 www.24chasa.bg

Частично бедствено положение в община Ардино, реката заля моста край село Китница

3156
В резултат на повишеното водно ниво на река Арда е залят железобетонен мост от републиканската пътна мрежа в района на село Китница СНИМКА: Община Ардино

Кметът на община Ардино инж. Изет Шабан за пореден път обяви частично бедствено положение вследствие на обилни валежи и снеготопене при обявен „червен" код в периода 3 - 4 - 5 февруари 2026 г.

В резултат на повишеното водно ниво на река Арда е залят железобетонен мост от републиканската пътна мрежа в района на село Китница. Съоръжението е станало непроходимо, което отново остави без пътна връзка редица населени места. Мярката се отнася за част от територията на общината и обхваща шест населени места: Русалско, Любино, Латинка, Аврамово, Песнопой и Сполука. Засегнатият мост е единствената транспортна връзка за жителите на тези села.

Със заповед на кмета е забранено движението и пребиваването на моторни превозни средства в определените критични участъци с цел гарантиране на безопасността на населението.

В резултат на повишеното водно ниво на река Арда е залят железобетонен мост от републиканската пътна мрежа в района на село Китница СНИМКА: Община Ардино

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Регионални

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

НА ЖИВО

Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание