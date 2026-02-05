Разковничето е в доверието и умението да провокираме разговор

Онлайн пространството може да изглежда безопасно на мнозина, но зад него често се крият реални рискове за децата. Освен очевидния кибертормоз, все по-често се срещат ситуации, в които непознати търсят контакт под прикритието на връстници или популярни инфлуенсъри. Децата могат да бъдат подведени да споделят лична информация, снимки или дори пароли. В други случаи става дума за „игри“ (т. нар. challenges), които ги насърчават към опасни предизвикателства или подигравки с други. Дори без пряк тормоз, социалните мрежи могат да предизвикат силно чувство на тревожност и непълноценност – особено когато детето постоянно се сравнява с „перфектни“ образи, създадени онлайн. Всички тези преживявания, макар и невидими за възрастните, имат дълготрайно отражение върху увереността и емоционалното развитие на децата.

В тази реалност все повече родители се чувстват несигурни пред дигиталния свят на децата си. Всичко се променя толкова бързо, че дори хора, които работят с технологии, трудно следят новостите сред платформи, приложения и игри. Това естествено поражда тревога: „Ако не знам какво прави детето ми онлайн, ще мога ли да го предпазя?“.

Истината е, че да си добър родител в дигиталната ера не означава да бъдеш технически експерт. Не е нужно да познавате алгоритмите на TikTok или настройките на всяка нова игра, за да изградите здрава връзка с детето си. По-важното е да сте до него с внимание и разбиране.

Ако не сте на гребена на тех вълната…

Много родители се притесняват, че изостават, когато детето им сваля ново приложение, за което те дори не са чували. Но децата нямат нужда родителите им да бъдат „гурута“ в интернет. Те имат нужда от увереността, че могат да споделят какво правят онлайн и няма да бъдат укорявани. Ако синът ви разкаже за нова игра, не е необходимо да сте я пробвали лично. Достатъчно е да покажете интерес: „Разкажи ми повече, какво ти харесва? Има ли нещо, което понякога те притеснява?“. Така детето усеща подкрепа и е по-склонно да сподели проблеми, ако възникнат.

С цел да направи темата за безопасността в интернет разбираема и близка до децата и това да бъде полезно на родителите, Yettel разработи интерактивната игра Digital Scouts. В нея децата попадат в различни виртуални ситуации и чрез свои собствени решения, мислене и анализ достигат до правилните отговори. Съдържанието е адаптирано за две възрастови групи – до и над 14 години – и е съобразено с интересите и начина, по който младите хора общуват онлайн. Така, докато се забавляват, те усвояват ключови знания за дигиталната грамотност и изграждат увереност да се справят самостоятелно с рисковете в мрежата.

Когато родителите се опитват да знаят всичко и да контролират всяка стъпка, често постигат обратен ефект - детето започва да крие. Много по-силно въздействие има умението да слушаме и да разговаряме спокойно за преживяванията им. Важно е да подчертаваме, че грешките онлайн са част от ученето. Ако едно дете без да иска кликне на съмнителен линк или качи снимка, която не е обмислило добре, то трябва да знае, че може да разчита на родителска подкрепа, а не на наказание. Само така ще се обърне към родителите си следващия път, когато е в по-опасна ситуация.

Въпрос на доверие

Когато липсва доверие от страна на детето, тогава липсата на технически знания може да стане проблем. Детето може да попадне на кибертормоз, неподходящо съдържание или измами и да остане само с тях. Не защото родителят не знае за платформата, а защото не е изградено доверие за споделяне. Затова вместо да се фокусираме върху овладяване на всяка нова технология, по-добре е да изграждаме стабилна комуникация. Това е щитът, който наистина предпазва.

Най-полезно е родителят да показва искрен интерес към онлайн преживяванията на детето си, да създава правила заедно с него, а не да ги налага едностранно, и да изгражда увереност, че детето може да сподели всичко без страх от осъждане. Технологиите, например родителският контрол или настройките за поверителност, могат да бъдат помощник, но само като допълнение към доверието.

Да си добър родител онлайн не означава да познаваш всяка мрежа, а да бъдеш стабилна опора. Вашето присъствие, откритост и готовност да разговаряте са далеч по-ценни от експертни знания. Децата имат нужда от подкрепа и сигурност, а не от идеален технологичен съветник.