Мотоциклетист без книжка бере душа след удар в пътен знак край Катуница

Инцидентът станал по тъмно - около 4,30 часа

21-годишен младеж е с опасност за живота след пътно произшествие вчера край Катуница, съобщават от полицията. Сигналът постъпил в Районното в Асеновград към 7,30 ч. чрез телефон 112. Според предварителната информация три часа и половина по-рано пострадалият, който е без книжка, се блъснал в крайпътен знак и паднал от управлявания мотоциклет „Кавазаки" без регистрационни табели. Транспортиран е в болница със сериозни наранявания. Взети са му кръвни проби за химически анализ.

На местопроизшествието е извършен оглед, образувано е досъдебно производство. Причините и обстоятелствата около катастрофата се изясняват от разследващ полицай към районното управление.