Борислав Сарафов и Деньо Денев обсъдиха с Гари Лайл разкриването на фабриката в Батановци

И.ф. главен прокурор Борислав Сарафов и и.ф. председател на ДАНС Деньо Денев проведоха работна среща с Гари Лайл от Британската приходна и митническа администрация (HMRC).

Тримата обсъдиха активното сътрудничество между българските и британските институции по противодействието на контрабандата на акцизни стоки и на дейността на трансграничните престъпни групи.

В хода на разговора бе изтъкнато изграденото през годините добро оперативно взаимодействие по предотвратяване на незаконната миграция, пресичането на незаконни канали за трафик на хора и контрабанда на стоки. Подчертана бе и ключовата роля на своевременния обмен на информация за ефективно противодействие на дейността на престъпните мрежи.

Борислав Сарафов и Деньо Денев обсъдиха с Гари Лайл резултатите от съвместната акция, при която бе разкрита незаконна фабрика за производство на фалшиви цигари в град Батановци, област Перник. В операцията под ръководството и надзора на прокуратурата участваха ДАНС, МВР и Агенция „Митници" съвместно с британски партньорски служби. Открити бяха над 990 мастербокса цигари в проследен при операцията товарен автомобил, а в самата фабрика - готова продукция и около 13,8 тона тютюн в кашони от по 200 кг. Това е най-голямата разкрита досега фабрика за производство на нелегални цигари. Дължимият акциз за заловените нелегални стоки е за над 2,8 милиона евро.

Борислав Сарафов, Деньо Денев и Гари Лайл изразиха готовност за продължаване на сътрудничеството по важните и за двете страни направления за противодействие на различните форми на трансгранична престъпност.