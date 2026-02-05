Окончателно: 8 пъти по-малко ще са изборните секции в Турция

Джейхан Ибрямов от АПС поиска ограничението да е до 70 секции вместо предложените 20, Гюнай Хюсмен от ГЕРБ пък поиска да са 30

Час и 20 мин. Асен Василев чете резултати от секции във Великобритания, Георги Хрисимиров му върна с данни от Турция

8 пъти по-малко ще бъдат секциите в Турция след поредните промени в Изборния кодекс, приети днес от мнозинството в парламента. Година след като отвориха за нов дебат изборните промени депутатите приеха една основна промяна - ограничаване на секциите в страни извън ЕС до 20. В бройката не влизат дипломатическите и консулските представителства. Вносителите от "Възраждане" не скриха, че измененията са насочени конкретно към гласовете от Турция, а противниците на идеята подчертаха, че така се ограничават изборни права не само в Южната ни съседка.

За ограниченията при първото гласуване бяха 117 депутати, 92 бяха против (33 от ПП-ДБ, 25 от ДПС-НН, 13 от АПС, 8 "Величие" и трима независими), а 10 се въздържаха (МЕЧ, един независим и един от АПС).

На последните парламентарни избори през октомври 2024 г. секциите зад граница бяха около 710 в 57 държави без Украйна, Ливан, Израел и Иран. Над 160 бяха местата за гласуване в Турция, във Великобритания и Северна Ирландия имаше по 112. В САЩ бяха над 50.

Гласуването мина след 12 часа заседание, включващо часове дебат и скандали, цяла поредица почивки и проваляне на кворума два пъти. А редакционно бяха направени няколко технически предложения - ограничението да е не 20 секции, а 70 (от АПС) или 30 (от ГЕРБ).

Идеята секциите са са до 100 на ПП-ДБ събра само 94 гласа в подкрепа. Опцията за 70 получи 79 "за". Искането на Гюнай Хюсмен от ГЕРБ за лимит до 30 секции в страна извън ЕС събра 84 гласа (61 от ГЕРБ, 9 от ПП-БД и 14 от АПС).

В началото ПП-ДБ опитаха да вкарат в закона и експериментално дистанционно електронно гласуване, но само 82 депутати (ПП-ДБ, "Възраждане", МЕЧ и "Величие") подкрепиха този текст да бъде включен в дебата. А и самата правна комисия бе постановила, че искането е недопустимо.

Дебатът повдигна въпроси като говорят ли български сънародниците ни в чужбина и плащат ли данъци у нас, както и за намесата на Турция в българските избори.

Близо 2 часа след старта на дебата водещият заседанието зам.-председател на НС Костадин Ангелов обяви 15 минутна проверка, защото при поисканата от ГЕРБ само 111 депутати се регистрираха. При първата, която бе по искане на ДБ, кворумът бе от 122-ма. Противниците на ограниченията се надяваха да провалят заседанието, но след почивката наличността вече бе осигурена.

"Възраждане" и вече независимият бивш депутат от ИТН Андрей Чорбанов получиха критика от Христо Расташки от МЕЧ - заради тях след почивката бе осигурен кворум от 121 присъстващи и така бе блокиран опитът за провал на заседанието.

Деница Симеонова от ПП направи сметка - на последния парламентарен вот във Великобритания са гласували над 20 хил. души в 112 секции. Това означава, че ако секциите се ограничат до 20 ще има по 79 гласуващи на час. И обясни, че в Лондон ще има 8-10 секции, а останалите ще в останалата част на страната. Хората ще пътуват с часове, да чакат на опашки, без да има гаранция, че ще могат да упражнят правото си на глас, каза депутатката.

В реплика към нея Тошко Йорданов от ИТН обяви, че "ПП-ДБ са царе на политическото лицемерие, говорят безсмислено". "Да обсъдим електронното гласуване, при положение, че това е ясно, че няма да се случи. Просто можеше да се изгласуват сканиращите машини, които просто щяха да убият купения вот", ядоса се той на блокираните им предложения за нова техника за гласуване. "Предлагам просто да обсъдим колебливата форма на "Ливърпул", защото просто ги харесвам, пък нещо не са добре, и се надявам просто Шави Алонсо да стане треньор в следващия сезон, за да сме си пак добре", иронизира той.

"На ПП-ДБ просто им липсва морал, просто един техен човек е директор на 138-о училище, където просто слагат камери в тоалетните и може би просто е педофил. Просто в "Петрохан" убиха едни хора, а много просто Васил Терзиев им е бил спонсор. Много е просото, просто ПП-ДБ да мъкнат", заяви зам.-шефът на ИТН.

Стоян Таслаков от "Възраждане" обясни, че във Великобритания секциите ще са 24, а в една такава можело да гласуват и 1000 души. В Страдфорд бил видял, 1500 човека да гласуват. 24 секции спокойно може да обслужат 21 хиляди, които гласуват във Великобритания, настоя той. Според него в най-големия пик гласуващите в тази страна са стигали до 30 хиляди. "Манипулирате излишно. Там се разкриват паразитни секции, едни хора са го превърнали в бизнес. В Уимбълдън на миналите избори имаше 3 секции - в едната гласували 300, във втора - 200, в третата едва 100 човека. Те могат спокойно да се обединят в една секция", настоя депутатът.

Последва нов провал в кворума и половин час почивка. В крайна сметка 121 депутати се регистрираха и дебатът продължи.

Джейхан Ибрямов от АПС настоя, че българските граждани, които живеят в Турция не са изгонени или избягали, а са "прокудени от българската държава под влиянието на комунистическата партия". Този кодекс нямало да изпълни целите си. Депутатът се възмути от въвеждането на ограничителни норми и предсказа хаос в изборния процес. И видя продължение на Възродителния процес - преди се лишавало от права като име и религия, а сега лишението е за правото на глас. Това е опит за провокация срещу българските граждани, настоя депутатът.

Ибрямов призова президента Илияна Йотова да наложи вето, ако Изборният кодекс бъде променен. След това официално предложи секциите да бъдат ограничени до 70, вместо исканите от "Възраждане" 20.

Калин Стоянов подчерта, че ДПС са последователни и затова ще гласуват против ограниченията. "На всички тук трябва да е ясно, че всеки български гражданин има право на глас, независимо в коя точка на света се намира и никой не бива да посяга на това демократично право. Крайно време е да се преустанови със спекулациите и внушенията на неистини и развиването на теория на конспирации кой по какъв начин прави предложението, кой го гласува и т.н.", настоя бившият вътрешен министър. Посочи, че много от секциите покриват големи райони, а ограниченията може да доведат до големи струпвания в секциите.

Павлин Найденов от АПС пък очерта как роднините му в Канада ще гласуват - ще губят много време, а освен това консулството било на 21 етаж в небостъргач. И обвини "Възраждане", че са готови да загубят своите гласове, "за да прецакат другите".

Христо Расташки от МЕЧ пък настоя ограниченията да са само за Турция, за което Петър Петров от "Възраждане" му напомни, че е дискриминационно. В отговор Расташки му каза, че целият законопроект от хората на Костадин Костадинов е противоконституционен. И обвини "Възраждане", че са гласували в правната комисия по разпореждане на шефката й Анна Александрова от ГЕРБ.

Юлияна Матеева от "Величие" също видя противоконституционност в текстовете и се обяви против ограниченията.

Искра Михайлова от ДПС пък отбеляза, че представителствата на България и консулствата също намаляват. "Нашият призив е да мислим за правата на тези граждани и когато обсъждаме държавния бюджет и работата на МВнР и присъствието на държавата България в страни извън България. Тогава бихме имали основание още по-силно да се осигуряват правата", настоя тя. Според нея с ограниченията се изпраща съобщение към сънародниците ни в чужбина, че тук не се интересуват от тях, макар да изпращат между 1,5 и 2 млрд. годишно в България. "Тези хора работят и за България, държат на връзките с родината си, поддържат българските общини, запазват имотите си тук и плащат данъци, имат намерение да се върнат, и поддържат българския дух извън родината ни, и принадлежат към нея", настоя депутатката от ДПС.

След поредната почивка лидерът на "Промяната" Асен Василев се закани да говори по всички параграфи, което според него означавало "80 минути". И започна да цитира данни за секциите в чужбина, както и да прави разбивки за получените гласове с намерението да го направи за всяка от тях.

Близо час и половина той изброяваше секции и резултати. След това показа тестето изчетени данни и го сравни с оставащите, признавайки, че времето му за изказване изтича.

Искра Михайлова от "Възраждане" обаче обяви, че разбивката по гласове не била вярна. "Това не ни изненада - няколко пъти сте бил финансов министър и сме се убедили, че сметките ви не излизат", атакува тя Василев. И го обвини, че се опитва да извлече политически дивиденти, а изказването нарече абсолютно невярно и подвеждащо.

Ничие право не сме ограничили, каза Любен Дилов от ГЕРБ. Тревогите ви за изтичане на мозъци са силно преувеличени, констатира той, визирайки цитираните данни за партийни предпочитания. Според него щяло да е по-полезно ако Василев бе казал колко струват тези секции. Знаете ли коя е най-старата демократична държава, тя има 3 по-голяма диаспора от България - Гърция. Проверете как се гласува там", посъветва го той.

А Василев отново напомни, че намаляването на секции ще накара сънародниците ни да пътуват по 4-5 часа, за да отидат до местата за гласуване. 92 от 112 секции ще бъдат закрити и хората ще избират дали да платят стотици паунди и да похабят ден, или да не гласуват, настоя лидерът на ПП.

Аескандър Иванов определи речта ан василев н-като цирк и го обвини, че е злоупотребил с правото си на изказване. Час и 20 мин той се изживяваше като говорител на ЦИК, накрая каквото имаше да каже, за да си направят клипа, го направи за 2 мин. Трябваше да бъде порицан и прекъснат.

И попита за какво им е мегафона, който седеше на банките пред Венко Сабрутев и Василев. С ирония им даде и идея гласуването по-късно да е поименно.

"Това, което казахте има основания, но нямате право да обвинявате председателя на НС в недемократизъм - това бе пример как може да се злоупотребява с право", отговори водещия заседанието Костадин Ангелов. А за думата изнасилване, която Иванов употреби (че Василев е изнасилил трибуната -б.р.) , зам.-шефът на парламента посъветва депутата да сезира компетентните органи ако има доказателства, защото е престъпление по НК.

Независимият Андрей Чорбанов, когото опозицията обвини за "златен пръст", предотвратил блокирането на законопроекта предупреди, че има риск "да съм нехаресван и от двете групи". През 97-ма година бил в ситуация и отивайки да гласува в Хага не могъл - секцията вече била затворена. Той се възмути, че дебатът днес е бил чии привърженици ще бъдат ограничени, вместо да се говори за правата на всички. Всеки, който е заминал в чужбина живее с мисълта, че много от правата му ще са ограничени. Няма как да гласува в безкрайна близост до местоживеенето си. Ограничаването на секции в някаква степ ограничава правата на някои граждани", призна той. И напомни , че така или иначе те не могат да ползват много от услугите, които има в България. Всеки, или почти всеки, който иска да гласува, ще намери начин, каза професорът. И добави, че малка част от българите в чужбина гласуват. След това даде примери за свои колеги в различни държави, които ще бъдат дискриминирани и няма да могат да гласуват - заради географски или политически пречки. Гласуването на ИК трябва да е приоритет на едно НС в началото му, за да се избегнат всякакви подозрения, заяви той, обявявайки се против изменения в изборното законодателство сега.

А лидерът на МЕЧ Радостин Василев го обвини в лицемерие, напомняйки, че заради неговия глас се стигна до вот за Изборния кодекс. Чорбанов обясни, че депутатите трябва да дебатират, а не на се разчита на липса или наличие на кворум.

Гюнай Хюсмен от ГЕРБ пък поиска ограничението на секциите вместо с 20 да се замени на 30.

И "Величие" поискаха половин час почивка, но Костадинов им даде 15.

Последва дълъг и емоционален спор има ли турски партии в България, след който за изказване остана само Петър Петров от "Възраждане'. Който изтъкна, че през 2024 г. Съветът по гражданство е дал зелена светлина за натурализацията на 2200 български граждани, а е отказал такова на 31 души. "Отказва се само на 1,5% от всички турски граждани, които са подали молба. Големият брой увеличаващи се български граждани по натурализация води до това да упражняват глава си само и под строй. Не правим разграничение на какъвто и да било признак. Казваме, че е проблем за националната сигурност - може да се получат 90 или 100 хил. гласове от Турция, които да са зависими", каза той. Само ние, българските граждани, трябва да определяме съдбините на българите, настоя Петров.

След гласуването Йордан Цонев от ДПС-НН обеща в следващия парламент да направят всичко необходимо, за да възстановят правата на българските избиратели.

Хасан Адемов от АПС също се възмути от текста на вносителя - ограничава права на български граждани. "Възраждане" били последователни, но били притеснени от задаващата се вълна и искали да са едни гърди напред в патриотическия вот. И заподозря ГЕРБ, че са обещали нещо на "Възраждане", но не разбирал защо мандатоносителят защитава интересите на "Новото начало".

