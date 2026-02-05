Мъж е в болница след нападение от приятелка му

Тя е задържана

На 04.02.2026 г., в 01.50 ч., в РУ-Казанлък е получено съобщение от 34-годишна жена за пострадал мъж на улица в Казанлък, съобщават днес от пресцентъра на ОДМВР в Стара Загора.

След проведени от полицейски служители оперативно-издирвателни мероприятия е установено, че пострадалият е 22-годишен мъж. Той заявил, че жената, с която живее на семейни начала – 29-годишна, му е причинила нараняването след скандал и сбиване. Мъжът е настанен в болница без опасност за живота, с прободна рана. 29-годишната жена е задържана за срок до 24 часа.

Образувано е досъдебно производство под надзора на Районната прокуратура в Стара Загора.