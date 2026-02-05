Нови контейнери за смет доставят в Пазарджик

Община Пазарджик започва поетапното въвеждане на контейнери „Норд" от изцяло ново поколение като част от процеса по модернизация на системата за управление на отпадъците. Съвсем скоро новите съдове ще бъдат разположени по улиците и в кварталите на града, осигурявайки по-висока хигиена, устойчивост и удобство за гражданите.

Доставени са общо 380 контейнера с вместимост 2200 и 3000 литра. Те ще бъдат обслужвани от два нови специализирани сметосъбиращи камиона, които позволяват напълно автоматизиран процес на обслужване директно от кабината на водача, без необходимост от външна намеса. Това ще допринесе за по-голяма ефективност, безопасност и по-добра организация на дейностите по сметосъбиране, коментира кметът на общината Петър Куленски.

Към новото оборудване се добавят още 850 метални контейнера с обем 1100 литра, както и 3000 кофи с вместимост 240 литра, които ще подпомогнат оптимизирането на системата за събиране на битови отпадъци на територията на общината.

Останалата почистваща техника, включително сметосъбиращи камиони, автометачни и миещи машини, също пристига поетапно и ще бъде въведена в експлоатация в най-кратки срокове.

Инвестицията е част от цялостната стратегия на Община Пазарджик за подобряване на градската среда, повишаване качеството на комуналните услуги и насърчаване на отговорното отношение към околната среда.