Прокуратурата се зае с порнографските видеа от гинекологични кабинети в София, претърсени са 8 адреса

Камера за видеонаблюдени.

Софийска районна прокуратура се самосезира след оповестена информация в медиите, касаеща видеа, разпространени в сайтове за възрастни. В репортажите се споменава, че видеоматериалите са от гинекологичен кабинет в гр. София.

След запознаване с изнесената от медиите информация, прокурор при Софийска районна прокуратура незабавно образува досъдебно производство по случая. То е за това, че на неустановена дата за времето от 01.01.2026 г. до 04.02.2026 г. в гр. София е разпространен чрез информационна или съобщителна технология порнографски материал - престъпление по чл. 159, ал. 2 от НК.

Досъдебното производство е възложено на СДВР. Наблюдаващ прокурор е дал подробни указания какво следва да се извърши в хода на разследването. Към момента са извършени огледи и претърсвания на осем адреса в столицата, сред които и частни гинекологични кабинети. Иззети и приобщени са доказателства. На един от адресите е установена камера за видеонаблюдение.

В рамките на разследването е установено, че в интернет пространството, чрез уебсайт се разпространяват видеофайлове на медицински манипулации, заснети в лекарските кабинети. Разследването по случая продължава.

Камера за видеонаблюдени.

