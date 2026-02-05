БСП иска бързо приемане на бюджета за 2026 година

"Може да влезем в спирала от избори. Инфлация има, а ние работим с бюджет, който е приеман преди една година, което е проблем за всеки български гражданин", предупреди Габриел Вълков

БСП отправи критика към останалите парламентарни партии, че не се интересуват от доходите на хората. "Разправяме се с всякакви други неща в този парламент, вместо да решим реални проблеми, което всеки български гражданин очаква", заяви в кулоарите на Народното събрание депутатът от левицата Габриел Вълков.

От самото начало БСП настоява за социалните разходи в този бюджет, защото виждате инфлацията в държавата - цените растат, доходите на хората не отговарят на ръста на цените, подчерта той. И напомни, че БСП иска да бъде приет проектобюджетът за 2026 г.- бюджетът, който управляващото мнозинство поправи след масови протести срещу план - сметката на страната.

"В този бюджет бяхме предложили увеличаване на майчинските, увеличаване на минималната работна заплата, увеличаване на учителските заплати", напомни той. Вълков настоя, че предложенията на БСП по бюджета са съгласувани със синдикатите и са одобрени от всички. "Заплатите на младите лекари също са част от този бюджет и могат да бъдат повишени чрез бюджета. Но въпросът е, че няма политическа воля от останалите партии да решат проблемите на хората", добави той.

Депутатът съжали, че служебното правителство, което ще встъпи в длъжност, ще работи с удължителен бюджет. "Може да влезем в спирала от избори и да няма бюджет през цялата година и да работим с 1/12, което също е проблем. Инфлация има, а ние работим с бюджет, който е приеман преди една година, което е проблем за всеки български гражданин", предупреди той.