Започва подаването на заявление за участие в матурите след 12-и клас

От днес, 5 февруари, започва подаването на заявления за допускане на матури.

Това може да става до 20 февруари включително.

Тази година матурите ще бъдат:

български език и литература - на 20 май от 8.30 часа втора задължителна матура - на 22 май от 8.30 часа допълнителни ДЗИ по желание - между 26 май и 2 юни

Лица, които искат да валидират компетентности по учебен предмет, невключен в дипломата им за средно образование, могат да положат до два допълнителни държавни зрелостни изпита по избрани от тях учебни предмети. Валидирането се извършва по реда на допълнителните държавни зрелостни изпити, като лицето избира дали да положи изпита върху учебното съдържание от общообразователната подготовка или върху учебното съдържание от профилиращата подготовка.

На изпит по учебен предмет, невключен в дипломата за средно образование, могат да се явят и лица след завършено средно образование.

Допускането до изпита за валидиране става след заплащане на такса, която е 20,45 евро / за един учебен предмет/.

Зрелостници, които не са изучавали учебния предмет в избираемите учебни часове като профилиращ във втори гимназиален етап на средното образование или са изучавали учебния предмет "чужд език" като профилиращ на по-ниско ниво от Общата европейска езикова рамка, могат да валидират компетентности по реда на допълнителните държавни зрелостни изпити като ученикът избира дали да положи изпита върху учебното съдържание от общообразователната подготовка или върху учебното съдържание от задължителните модули на профилиращия предмет.

Зрелостниците попълват заявление по образец и заплащат такса от 20,45 евро /за един учебен предмет/.

Срокът за подаване на заявленията за валидиране на компетентности е същият, както и за подаване на заявления за полагане на ДЗИ- между 5 и 20 февруари, пише БНТ.

От две години насам е възможно и повишаване на оценката от матурите.

В рамките на една година от провеждането на матурата зрелостниците могат еднократно да повишат оценката си, ако е различна от двойка.