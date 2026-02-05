ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Отиде си комикът Илия Цоцин

5676
Илия Цоцин КАДЪР: БНТ

На 85 години си отиде българският комик Илия Цоцин. Новината бе съобщена от негови роднини и колеги в социалните мрежи.

Илия Цоцин е роден на 12 декември 1940 г. в Гълъбово. Кариерата му като комик започва на сцената на Музикалния театър с постановката "Къщичка от карти". През 80-те години е актьор към "Концертна дирекция", но широка популярност печели от телевизионни предавания на БНТ.

Завършил ВИТИЗ, Цоцин създава един от най-обичаните комедийни дуети в България с Петър Добрев. Двамата се срещат като студенти и започват да представят скечове по време на студентска бригада в Перущица. Те водят предаването "Насред село тъпан бие" по БНТ.

Илия Цоцин КАДЪР: БНТ

