Втори провал на кворума в парламента днес

Павлета Давидова

[email protected]

За втори път днес кворумът в парламента пада Снимка: Велислав Николов

За втори път днес народните представители излизат в почивка в опит да осигурят кворум и приемане на поредните изборни промени.

По-рано днес зам.-шефът на парламента Костадин Ангелов им даде 15 минути, след като само 111 депутати се регистрираха. След това в зала бяха 121. 

Малко след 12 часа обаче, при ново искане на проверка от Красимир Йорданов от БСП, кворумът отново се срина - 120 бяха в зала.  ПП-ДБ, ДПС-НН, АПС, МЕЧ и "Величие".  Те бойкотират ограничаването на изборните секции в страни извън ЕС до 20.

