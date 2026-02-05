Втори провал на кворума в парламента днес

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

За втори път днес народните представители излизат в почивка в опит да осигурят кворум и приемане на поредните изборни промени.

По-рано днес зам.-шефът на парламента Костадин Ангелов им даде 15 минути, след като само 111 депутати се регистрираха. След това в зала бяха 121.

Малко след 12 часа обаче, при ново искане на проверка от Красимир Йорданов от БСП, кворумът отново се срина - 120 бяха в зала. ПП-ДБ, ДПС-НН, АПС, МЕЧ и "Величие". Те бойкотират ограничаването на изборните секции в страни извън ЕС до 20.