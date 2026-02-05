Задържаха над 14 000 килограма недекларирани зеленчуци на МП Лесово

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Митническите служители на Митнически пункт Лесово установиха недекларирани 14 200 кг зеленчуци в товарен автомобил, пътуващ от Турция за Украйна, съобщиха от Агенция "Митници".

Товарната композиция от влекач и полуремарке пристигнала на МП Лесово на 30 януари на входящо трасе в страната. Водачът, турски гражданин, е представил документи, че превозва плодове - мандарини и нарове, транзитно от Турция за Украйна през България. След щателна митническа проверка инспекторите откриват в товарното помещение контрабандно превозвани 14 200 кг краставици и домати.

На водача на товарния автомобил е съставен акт. По случая е административнонаказателно производство, по което нарушителят е заплатил наложената глоба в размер на 14 000 евро.