Арестуваха 40-годишна жена, срязала гумите на четири автомобила в Пампорово

Полицията в Чепеларе задържа 40-годишна жена часове след като е срязала гумите на три леки коли и микробус, паркирани пред ресторант в курортния комплекс Пампорово. По случая е образувано досъдебно производство. Щетите са в процес на изясняване.

След сигнал за инцидента полицейските служители са установили щети по паркираните превозни средства. Прерязани са по две гуми на леки автомобили „Мерцедес CLS", „Мерцедес S 500" и „Опел Астра", а товарният автомобил „Фолксваген Транспортер" е осъмнал с четири повредени гуми.

В резултат на предприетите бързи оперативно-издирвателни действия е установено, че извършителката е 40-годишна жена от Кюстендил. Тя е задържана за срок до 24 часа по Закона за МВР.