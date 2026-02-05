Мъж нахлу с бира и ракия в джамия в Пловдивско и заплаши друг: Ще те закопая и ще се моля на гроба ти!

Наложило се ходжата в Розино да го изхвърли, съдът го глоби с 60 евро

Мъж се озова в ареста, а впоследствие се сдоби с парична санкция по Указа за борба с дребното хулиганство, след като оскверни мюсюлмански храм в карловското село Розино.

Грозната ситуация се развила около 20 ч. на 30 август м.г., когато в джамията имало трима мъже, сред които касиерът и ходжата. Нарушителят нахлул вътре, носейки бутилки с бира и ракия, като искал да пие там. Държал се арогантно и опитал да влезе с обувки в молитвения дом. Позволил си и да отправя заплахи към един от присъстващите мъже, който просто посетил джамията в този момент. Обиждал го, казал му, че ще го закопае и ще се моли на гроба му. Заради поведението му ходжата се принудил да го изхвърли.

Пред Районния съд в Карлово мъжът се признал за виновен и обяснил, че извършил действията под влияние на алкохол. Магистратите са приели, че най-справедливото наказание е глоба с 60 евро по УБДХ.