За 20 г. 11 полицаи загинаха във Варна, издигат им паметник

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Ръководството на ОДМВР–Варна е предприело и представя инициатива за издигане на паметник в чест на загиналите полицаи от Варна.

От 1995 г. единадесет наши колеги са отдали живота си при изпълнение на служебния си дълг. В новата история на града това е единственият паметник, посветен на тяхната саможертва, се казва в съобщение до медиите от пресцентъра на институцията.

Ръководството на ОДМВР–Варна сърдечно благодари на Негово Високопреосвещенство Варненския и Великопреславски митрополит Йоан и на отец Георги от храм „Св. Архангел Михаил" за оказаната подкрепа и предоставената възможност тази благородна инициатива да бъде реализирана.

Паметникът ще бъде поставен в градината на храм "Св. Архангел Михаил" на ул. "27 юли" във Варна.