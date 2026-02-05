ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

За 20 г. 11 полицаи загинаха във Варна, издигат им паметник

Надежда Алексиева

Идеен проект на паметника.

Ръководството на ОДМВР–Варна е предприело и представя инициатива за издигане на паметник в чест на загиналите полицаи от Варна.

От 1995 г. единадесет наши колеги са отдали живота си при изпълнение на служебния си дълг. В новата история на града това е единственият паметник, посветен на тяхната саможертва, се казва в съобщение до медиите от пресцентъра на институцията.

Ръководството на ОДМВР–Варна сърдечно благодари на Негово Високопреосвещенство Варненския и Великопреславски митрополит Йоан и на отец Георги от храм „Св. Архангел Михаил" за оказаната подкрепа и предоставената възможност тази благородна инициатива да бъде реализирана.

Паметникът ще бъде поставен в градината на храм "Св. Архангел Михаил" на ул. "27 юли" във Варна.

Идеен проект на паметника.

