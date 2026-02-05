42-годишен открадна кола от Варна, откриха наркотици в дома му

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

42-годишен открадна кола от Варна, задържаха го и за притежание на амфетамин и 81 грама хероин, съобщават от Областната дирекция на МВР-Добрич.

На 4 февруари след проведени мащабни заградителни мероприятия от служители на полицията в село Стефан Караджа е установен лек автомобил Рено "Клио", откраднат на територията на град Варна. Като съпричастен към извършеното деяние е задържан 42-годишен мъж от град Добрич.

При проведените допълнителни оперативно-издирвателни и процесуално-следствени действия в обитавани от задържания помещения на различни адреси в град Добрич са намерени и иззети амфетамин с тегло 1.66 гр., хероин - 81 гр. Иззети са още акумулаторни винтоверти, дрелки, ъглошлайфи и др., откраднати от търговски обекти в град Добрич.

Образувано е досъдебно производство по описа на Първо районно управление на МВР. С постановление на наблюдаващ прокурор е постановено задържането на лицето до 72 часа.