ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Розов пеликан се разходи край Делфинариума във Вар...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/22229773 www.24chasa.bg

42-годишен открадна кола от Варна, откриха наркотици в дома му

Дияна Райнова

1048
Полиция СНИМКА: 24 часа

42-годишен открадна кола от Варна, задържаха го и за притежание на амфетамин и 81 грама хероин, съобщават от Областната дирекция на МВР-Добрич.

На 4 февруари след проведени мащабни заградителни мероприятия от служители на полицията в село Стефан Караджа е установен лек автомобил Рено "Клио", откраднат на територията на град Варна. Като съпричастен към извършеното деяние е задържан 42-годишен мъж от град Добрич.

При проведените допълнителни оперативно-издирвателни и процесуално-следствени действия в обитавани от задържания помещения на различни адреси в град Добрич са намерени и иззети амфетамин с тегло 1.66 гр., хероин - 81 гр. Иззети са още акумулаторни винтоверти, дрелки, ъглошлайфи и др., откраднати от търговски обекти в град Добрич.

Образувано е досъдебно производство по описа на Първо районно управление на МВР. С постановление на наблюдаващ прокурор е постановено задържането на лицето до 72 часа.

Полиция СНИМКА: 24 часа

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Криминални

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Лора Инджова: Спрях да се сърдя на Бог, той всъщност ме обича