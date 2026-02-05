Гинекологът д-р Венелин Иванов и съпругата му са задържани след изтеклите записи в порно сайтове

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Гинекологът д-р Венелин Иванов и съпругата му са задържани след акция на СДВР и ГДБОП.

Акцията е била в сряда вечерта. Прокуратурата се зае със случая и към момента са извършени огледи и претърсвания на осем адреса в столицата, сред които и частни гинекологични кабинети. Иззети и приобщени са доказателства. На един от адресите е установена камера за видеонаблюдение.

В рамките на разследването е установено, че в интернет пространството, чрез уебсайт се разпространяват видеофайлове на медицински манипулации, заснети в лекарските кабинети. Разследването по случая продължава.