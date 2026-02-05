ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Филип Кръстев официално е футболист на Мъри Стоило...

Даниел Митов разпореди проверка на организацията, свързана със случая "Петрохан"

Даниел Митов Снимка: Пламен Кодров

Министър Даниел Митов разпореди проверка във връзка с евентуални сигнали, свързани с неправителствената организация „Национална агенция за контрол на защитените територии". 

Именно нейни членове са били откритите мъртви в хижа "Петрохан" Ивайло Иванов, Дечо Василев и Пламен Статев. Със заповед на министъра на вътрешните работи Даниел Митов е разпоредена проверка на изнесените в средствата за масова информация и в интернет твърдения за получени сигнали, свързани с дейността на сдружение „Национална агенция за контрол на защитените територии". Ще бъде изследвана и анализирана работата на съответните компетентни структури на МВР във връзка с тези твърдения.

Обхватът на проверката е 2022 година до момента. Тя ще бъде извършена от Дирекция „Инспекторат" в ГД „Национална полиция", ГДБОП, ГД „Гранична полиция", СДВР, всички областни дирекции на МВР в страната, дирекция „Миграция" и в други структури на министерството при необходимост.

