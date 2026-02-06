Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на системи за видеонаблюдение в сградата на Посолство на Република Индия, ул. „Алфред Нобел“ 4, кв. „Гео Милев“, 1113, София и Резиденцията на посолството, ул. „Бойна Слава“ 21, кв. „Бояна“, 1616, София

Посолството на Република Индия в София отправя покана за участие в търг от професионални компании/фирми за доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на системи за видеонаблюдение в сградата на посолството на ул. „Алфред Нобел“ 4, кв. „Гео Милев“, 1113, София и Резиденцията на посолството на ул. „Бойна Слава“ 21, кв. „Бояна“, 1616, София. Обявлението за търг се намира в раздела „Обявления за търгове“ на уеб страницата на посолството (https://www.indembsofia.gov.in/), директната връзка към която е: https://www.indembsofia.gov.in/section/tenders/