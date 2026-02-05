Розов пеликан се разходи край Делфинариума във Варна, всички се питат дали е Стойчо (Видео)

Розов пеликан се разходи между пътните платна на бул. "Княз Борис I" в кв. "Чайка" във Варна, в близост до Делфинариума.
Свидетели на необичайната гледка подали сигнал и служители на общинска полиция се озовали веднага на място да приберат розовата птица от пътя.
В социалните мрежи се води оживена дискусия дали това не е добре познатият на варненци Стойчо, който обикаляше града и се сприятеляваше с почитателите си.
От зоологическата градина, където е прибрана птицата, не можаха да кажат дали това е той.